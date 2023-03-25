Ünlü ilahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından eli yüzü kan içinde kalmış şekilde bir paylaşımla saldırıya uğradığını açıkladı. Twitter hesabından Kılıç, yaptığı "Eli sopalı bir grup tarafından evimin önünde tekme tokat saldırıya uğradım" dedi.

Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. pic.twitter.com/SUOwK5M16O — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) March 25, 2023

"EVİMİN ÖNÜNDE BEKLİYORLAR"

Cemil Kılıç, ikinci paylaşımında eli sopalı saldırganlıkların kapının önünde beklediğini belirterek şunları yazdı;

"Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..."