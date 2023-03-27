Geçen hafta 16 kişinin sular altında kaldığı Şanlıurfa, şiddetli yağışlar nedeniyle yeniden sular altında kaldı. Şehir merkezinde ve kırsal kesimde birçok mahalleyi su bastı. Selde can kaybı yaşanmazken, ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi. Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen kırsalı, akşam saatlerinde başlayan ve şiddeti artan yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Şebeke Suyunun İçilmemesi Uyarısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Karaköprü ilçesinde bazı mahallelerde musluk suyunun bulanıklık değerinin arttığı ve bu nedenle musluk suyunun içilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

“Karaköprü ilçesi Atakent, Batıkent, Doğukent, Güllübağ, Narlıkuyu, Çamlıyayla ve Akbayır mahallelerimizi besleyen su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi