Aday listesine giremeyen Roman bir ailenin çocuğu olan İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Bahattin Turnalı, sosyal medyadan paylaştığı video ile tepkisini dile getirdi.

“Listelerde temsil edilmeyen Roman toplumu Ak Parti iktidarına teslim edilmiştir” diyen Bahattin Turnalı’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye’de yaşayan 5 milyon roman toplumunun listelerde temsil edilmediğini gördük. Bu bizim için çok üzücü bir durum. Yüzyıllardır ötekileştirilmiş, yok sayılmış, ayrımcılığa uğramış bir topluluğun mensubu olarak, partili olarak gerçekten çok üzücü bir durum.

Özellikle İstanbul’dan bahsedecek olursam, İstanbul’da listelere baktığımızda, yaklaşık 1 milyona yakın Roman nüfusunun olduğunu söyleyebilirim. Fakat geldiğimiz noktada Roman toplumunun sağ tandanslı olduğunu düşündüğümüzde ki öyledir; bir muhtaçlık psikolojisiyle yönetilen bir topluluk haline geldik. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, açıklanan listelerde Roman toplumu bildiğiniz Ak Parti iktidarına teslim edilmiş durumda.

Bir daha söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partimizin listelerine baktığımızda Roman toplumu Ak Parti iktidarına teslim edilmiş durumda.

Eğer bir seçim kazanmak istiyorsak; bir denge unsurudur Romanlar. Siyasi eğilimleri çok önemlidir. Süreç başka bir yere giderken, Türkiye başka bir şeyin içinden geçerken çok iyi matematik yapılması gerekiyordu. Ama maalesef yine yapılmadı. Ve biz Roman toplumu olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin listelerinde yer bulamadık.

Şimdi sahaya çıktığımızda; soruyorum ne anlatalım ne diyelim insanlara? Nasıl ikna edelim?

Geceden beri anlatıyoruz, telefonla konuşuyoruz, mesaj atıyoruz insanlara bir gram uyku uyumadan.

Sadece ben değil bütün topluluk bu sürecin içinde Romanlar olacak mı diye merak ederken listelerde bir Roman aday yok. Hal böyleyken Meclis’te temsiliyet de yok.

Her zaman söyledik! Roman meselesi basit bir mesele değildir. Seçim matematiğinde insan hakları noktasında Türkiye demokrasisinin kamburunu düzeltmek istiyorsak Romanların bu demokrasi şöleninin içinde olması gerekirdi. Romanların Cumhuriyet Halk Partisi’nin listesinde olması gerekirdi. Ama geldiğimiz noktada maalesef ki bu listeler Romanları Türkiye genelinde AKP’nin kucağına teslim etmiş durumdadır.

Bu listeleri tekrardan gözden geçirmek ve önümüzdeki süreçlerde tekrardan bir arada olmak için, birlikte çalışmak için var gücümüzle emek sarf edeceğiz. Siyaset arenasında bu toplumu temsil etmek için var gücümüzle olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Umarım partimiz için, ülkemiz için her şey çok güzel olur. Bu süreç partimiz için bir iktidarla, Cumhurbaşkanlığı ile taçlandırılır diye umut ediyoruz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ