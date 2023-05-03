"İmam hatipliler de sapık olur" söyleminden sonra hakkında dava açılan Gülşen, 25 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı. Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Gülşen, 15 gün sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Gülşen'in devam eden mahkemesinde bugün karar çıktı.

10 AY HAPİS CEZASI!

Bugün görülen duruşmada mahkeme Gülşen'e 10 hapis cezası verirken hükmün açıklanmasıyla geri bıraktı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi