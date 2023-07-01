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Beşiktaş Emrecan Bulut'u transfer etti

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk transferini gerçekleştirdi. Somaspor'da forma giyen 20 yaşındaki Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Emrecan Bulut kaç yaşında?

Peki Emrecan Bulut kaç yaşında? 26 Kas 2002 doğumlu oyuncu 20 yaşında. Ve 20 yaşındaki Emrecan Bulut, genç bir yetenek olarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Emrecan Bulut nereli?

Beşiktaş'ın yeni transferi Ardahan doğumlu.

Emrecan Bulut hangi takımlarda oynadı?

Yunus Emre Belediye Spor altyapısında futbola başlayan Emrecan Bulut 2015-2020 yılları arasında burada top koşturdu. 23 Eyl 2021'da Karaköy Spor'a transfer oldu. 19 Tem 2022'de Somaspor'a ücretsiz transfer oldu.

Ercan Bulut hangi mevkide oynuyor, forvet mi?

Genç oyuncu Forvet ve sol açık oynayabiliyor. Somaspor'daki ilk yılında ligde 15 gole imza attı. Sol kanat oyuncusu, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu olmayı başardı.