Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre yurdu etkisi altına alan kar yağışının ilerleyen zamanlarda daha da yoğunlaşacağına işaret etti, sürücülerin bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

Araçlarda kış lastiği kullanımının önemli olduğunu dile getiren Erkoç, "Kış aylarında meydana gelen trafik kazalarının büyük bir kısmı mevsimine uygun olmayan lastiklerden kaynaklanıyor. Mal ve can güvenliğimiz için kışın, kış lastikleri kullanmak gerekiyor." dedi.