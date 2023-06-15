TV8'de ekrana getirilen Masterchef "All Star" sezonu ile önceki akşam yayın hayatına başladı. Yarışmanın ilk gününden beri MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun yeni sezon çekimlerinde yer almaması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Çıkan haberlerden sonra hem Sivrioğlu'ndan hem de Mehmet Yalçınkaya'dan açıklama geldi.

Sivrioğlu, "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda bin bir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim MasterChef Türkiye All Star başlıyor" ifadelerini kullandı.