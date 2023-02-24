Hani diyorlar ya ; Sessiz toplum kadar tehlikeli birşey yoktur.

Evet belli ki demokrasi anlayışı hakim olmuş gözüküyor. Halk'ın iradesinin karşısında hüküm sökmez. Seçim ile gelen iktidarlar seçim ile gider. Öyle bizim yörenin tabiri ile "Ali kıran baş kesen " tavırlar artık kalmadı.

İktidarın başarısız tutumunun belli olmasından sonra , yani seçime kadar devam etme toleransı muhalefet partisinin acizliği ile de ilgilidir. Suçlu olan tek kurum muhalefet acizliğidir.

Demek ki, kanunlar işliyor da, eski anlayışlar olan protesto, anarşi, vurup kırmalar, talanlar tarihe gömüldü de ses çıkmıyor.

Bunların cevabını sizlere bırakıyorum.

Muhalefet iktidar alternatifdir.

Gördüğümüz muhalefet hiç de beklediğimiz tavırları ortaya koyamıyor, güven de vermiyor, ama bir şey var ki, bu millet gereğini yapar, zor duruma kalsa da, her şeyini kaybetse de bayrağını, vatanını ve özgürlüğünü kaybetmez.. Herşey zamanla yerine oturacaktır.

Şu anda hakim olan şey ne yaparsa reis yapar anlayışı. O da güzel bir moral millete.

Bir yakıştırma yapacağım, milliyetçi solcu, Ülkücü solcu olsa ne olur , Atatürk' de öyle değil miydi?. Laiklik ve Batı'ya dönüşümünü, Türk milletinin uygarlık ve refah seviyesini yükseltmek için yapmadı mı?

Önemli olan tek şey Türkiye'yi ve Türk'ü ilelebet yükseltmek değil mi? Bizler sağcı ve solcu'suyla birlik olursak güç doğmaz mı? 0 zaman refah yükselir, teknolojimiz ve insanca yaşama kalitemiz de artar.

Turan sevdası Genç Türk solu ile birlikte olmakla gelir. Başka yolu aramak saçmalıktır. Zamana oynamak, az olsun benim olsun demektir.

O zaman görülecek ki din sömürüsü ile siyasi rant da olmayacaktır. Ülke rahatlayacak bilinçli olarak dinde, imanda kalbimizde yerini alacaktır.

Bunları dillendiren liderler bekliyoruz !

Kin ve nefret ile tv ve sosyal medyada yalan yanlış fetva veren sözde imamları , cemaatleri , tarikatları gördükçe , inanın solcu olmak geliyor içimden , ama milliyetçi solcu , ülkücü solcu, bir şey var ki Ülküm'den bir şey kaybetmeyeceğimdir..

Şunu da belirtmek isterim ki ; Vatan haininden Türk solcusu olmaz , Atatürk solcusu da olmaz..

Tarikat, cemaatçi ve yobazlardan da Türk milliyetçisi ve ülkücüsü olmaz..

Olanlar varsa da bunları yüce Türk milleti tarih çöplüğüne atacaktır, nasıl ki Osmanlı döneminden kalan üçbeş Arapça ile insanları uyutan cahil yobaz din çığırtkanları gibi.

Zamanla çağdaş ve modern bir toplum olarak yeni dünya düzeyinde yerimizi alacağımızdan kuşkumuz yoktur..

Yeter ki , bölücü örgütlerin siyasi uzantılarının tuzağına düşmeyelim.. Onlar depremlerden bile medet umarak siyasi şov yaparlar. Utanmazlar, nankörler sizler oralarda papağan gibi ezberlenmiş fitneler ile o zavallı insanlara zehirinizi aşılarken neden deprem felaketleri ile ilgili bir seminerleriniz yok , o belediye başkanlarınız ne yapıyordu , ne yaptıklarını Devletimiz de biliyor , yöre halkı da...

Sizin söz söylemeye hakkınız yok. Utanmadan bir de o yöre halkının karşısına çıkmanız tamamen oy ve yandaş kazanma gayretidir , artık saç döküldü kel göründü beyler..

İleri atılıp sellercesine ,

Göğsünden vurulup tam ercesine ,

Bir gül bahçesine girercesine ,

Şu kara toprağa girenlerindir....

Tarihin dilinden düşmez bu destan ,

Nehirler gazidir dağlar kahraman ,

Her taşı yakut olan bu vatan ,

Can verme sırrına erenlerindir...

Gökyay'ım ne yazsan ziyâde değil ,

Bu sevgi bir kuru ifade değil ,

Sencileyin hasmı rüyada değil ,

Topun namlusunda görenlerindir....

Orhan Şaik Gökyay

Sevgi ve Saygılarımla.

Kalın Sağlıkla.