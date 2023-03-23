“Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.” Oscar isimli oyunun dramaturgisini Hatice Yurtduru, dekor-kostüm tasarımını Almila Altunsoy, efekt tasarımını Nesin Coşkuner, ışık tasarımını Murat İşçi yaptı; fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş çekti. Oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Asrın Gurur Kuyucak, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Damla Cangül Yiğit, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor.

Oyun, 23-25 Mart, 29 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde seyircimizle buluşacak.