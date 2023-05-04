Enerji, gayrimenkul, turizm ve tekstil alanlarında dünyada 3 kıta ve 4 ülkede aktif faaliyet gösteren Solo Yatırım Holding, Istanbul'dan sonra Ankara'da da inşaat ve gayrimenkul sektöründe de RD İnşaat ile büyük bir atağa geçtiğini duyurdu.

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, uzun yıllardır faaliyet gösteren Solo Yatırımın 2023'ün ilk çeyreğinde büyük bir yatırımla RD İnşaat ile ortaklık kurarak Ankara'da da olacağını belirtmişti.

Yapılacak büyük Ankara projesinin ön tanıtım lansmanını 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 12.00'da Alacaatlı mahallesi Solo Blue'da yapacaklarını belirten Hakan Cengiz, " Solo Yatırım Holding olarak kurulduğumuz günden bu güne ülkemiz ekonomisine 3 kıta ve 4 ülkeden sürekli taze kan sağlıyoruz. Grubumuzun en büyük ticari limanı olan gayrimenkul sektöründe yaptıgımız atılımlar ve yatırımlarla da ülkemiz ekonomisine ve sektöre kazanımlarımızın her geçen gün daha da büyümesi son derece gurur verici ve şimdi başkentimiz Ankara'da da olmanın heyecanı içindeyiz" dedi.