ŞOK Marketler Zinciri’nin Malatya Şubesi, Elazığ’da şube açmak amacıyla, beğendikleri yerlerin mülk sahipleri ile irtibata geçiyor. Yapılan görüşmeler sonunda mal sahipleri ile anlaşılıyor ve sözleşme imzalanıyor. Yapılan sözleşme şartlarına göre, mal sahipleri mülklerini ŞOK’un belirlediği standartlara ve kurallara göre yeniden tasarlıyor, masraf ediyorlar. Yine sözleşmedeki bir diğer maddeye göre kira ödemelerinin başlanması, ŞOK Market mülkte faaliyete geçtiği zaman başlayacak ancak mal sahiplerine tüm bu masraflar yaptırılmasına rağmen, ŞOK faaliyete geçmiyor ve Malatya Şubesi personelince, sözleşme sözlü olarak tek taraflı fesh ediliyor.

Elazığ’dan görüştüğümüz bir mağdur, “ŞOK Marketler Zinciri Malatya Şubesi’nden şube müdürü ve yatırım müdürü gelip gördü daha sonra direktöre göstererek onaylattırdıktan sonra sözleşme yaptık ve istedikleri şekilde tadilata başladık. Merkezden glass onayı çıktığını söylediler. Her şeyi vaktinde bitirip teslim edeceğiz, dediler ki biz vazgeçtik, sözleşmenizi fesh ediyoruz. Biz ŞOK ile anlaştığımız için diğer marketler bize geldi yerimizi tutmak için onları reddetmiştik. Şimdi onlar başka yerlerde açtılar, bizim yerimiz ise boş kaldı. Hem cebimizden para harcadık hem de kira gelirimizden olduk. Bizim gibi onlarca mağdur var Elazığ’da. Bu mağduriyetimizin giderilip bir an önce mağazaların açılış takvimlerini bizlere bildirilmesi ya da uğradığımız kira ve hak kayıplarının ŞOK Marketler tarafından tazmin edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. YENİGÜN HABER MERKEZİ