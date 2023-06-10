Heyecanla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu nihayet yayınlandı! Salı ve cumartesi günleri sizlere farklı indirimli ürünler sunan ŞOK'un bu haftaki fırsatları oldukça çekici. İşte ŞOK 7-13 Haziran 2023 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi;

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur, sadece 13,95 TL!

Pınar Hindi Uzun Sosis, sadece 43,90 TL!

Sütaş Yayık Tereyağı, sadece 68,50 TL!

Bisto Ayçekirdekli Galeta, sadece 9,90 TL!

Eti Cin Çilekli, sadece 19,90 TL!

Nestle Lion, sadece 13,50 TL!

ŞOK marketlerinde 7-13 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğun indirimli güneş koruma ürünleri belli oldu! İşte bu haftanın güneş koruma fırsatları:

Nivea Sun Çocuk Güneş Sütü, sadece 189,95 TL!

Nivea Güneş Spreyi, sadece 239 TL!

Nivea Çocuk Güneş Spreyi, sadece 280 TL!

Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey, sadece 79,90 TL!

Ayrıca, Duru Duş Jeli sadece 26,95 TL ve Banyo Lifi sadece 6,95 TL olarak ŞOK aktüel kataloğunda yer alıyor.

ŞOK marketlerinde 7-13 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğun indirimli ev ve tekstil ürünleri belli oldu! İşte bu haftanın fırsatları:

Homelle Çift Kişilik Nevresim Seti Ranforce, sadece 299 TL!

Klimalı Yastık, sadece 119 TL!

Mini Abajur Altın Gövde, sadece 119 TL!

Yüz Havlusu Nakışlı, sadece 49,95 TL!

Kapı Önü Paspası, sadece 34,95 TL!

Kadın Terlik Aksesuarlı, sadece 54,95 TL!

ŞOK marketlerinde 7-13 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğun indirimli ev ve tekstil ürünleri belli oldu! İşte bu haftanın fırsatları:

Homelle Çift Kişilik Nevresim Seti Ranforce, sadece 299 TL!

Klimalı Yastık, sadece 119 TL!

Mini Abajur Altın Gövde, sadece 119 TL!

Yüz Havlusu Nakışlı, sadece 49,95 TL!

Kapı Önü Paspası, sadece 34,95 TL!

Kadın Terlik Aksesuarlı, sadece 54,95 TL!

ŞOK marketlerinde 7-13 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğun indirimli çanta ürünleri belli oldu! İşte bu haftanın fırsatları:

Guess Giully Camera Çanta Bej, sadece 2.499 TL!

Guess Ginevra Logo Society Tote Çanta Kahve, sadece 2.999 TL!

Guess Noelle Elite Tote Çanta Siyah, sadece 2.799 TL!

Guess Galeria Status Satchel Çanta Siyah, sadece 2.999 TL!