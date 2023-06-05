Bu hafta, ŞOK marketlerinin yeni aktüel kataloğuyla birlikte birbirinden cazip fırsatlar sizi bekliyor! Geniş ürün yelpazesi içerisinde indirimlerle karşılaşabileceğiniz birçok kategori bulunuyor. İşte ŞOK 7 Haziran 2023 kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi.
Tabaklar:
Seramik Kase 15 cm: 14,95 TL
Seramik Tabak 18 cm: 14,95 TL
Saklama Kabı:
Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 1 Litre: 34,95 TL
Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2 Litre: 39,95 TL
Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 3 Litre: 49,95 TL
Kumsal Kare Saklama Kabı Set 3’lü: 99,95 TL
Erzak Kabı 4 Litre: 79,95 TL
Pai Erzak Kabı 3’lü: 129 TL
Tencereler:
Amboss Kuvars Döküm Tencere 20 cm: 399 TL
Amboss Kuvars Döküm Tencere 24 cm: 429 TL
Amboss Kuvars Döküm Tencere 28 cm: 479 TL
Amboss Ametist Matik Düdüklü Tencere: 899 TL
Mutfak Gereçleri:
Plastik Çırpıcı, Kepçe, Spatula, Kaşık, Kevgir: 16,95 TL
Oval Kahvaltılık 200 ml: 12,95 TL
Şeffaf Bakır Turşu Kabı 1250 ml: 49,95 TL
Dikdörtgen Baskılı Tepsi: 99,95 TL
Çiçek Desenli Kesim Panosu / Ahşap Tepsi: 64,95 TL
Çiçek Desenli Bulaşık Altlığı: 19,95 TL
Diğer Ürünler:
Alpina 3’lü Cam Ankastre Set: 3.999 TL
Fakir Base Türk Kahve Makinesi: 649 TL
Kumsal Bej Sahan Seti 2’li: 199 TL
Kumsal Bej Tava Seti 2’li: 199 TL
Kumsal Kase / Süzgeçli Kase: 22,95 TL
Hasır Sepet 3’lü: 199 TL
Kadın Giyim:
Kadın Pijama Takımı: 139 TL
Dantelli Slip: 21,95 TL
Dantelli Bralet: 89,95 TL
Ev Tekstili:
Nakışlı Yüz Havlusu: 49,95 TL
Nakışlı El Havlusu: 24,95 TL
Altın Gövde Mini Abajur: 119 TL
Sinbo 3 Raflı Lambader: 229 TL
Sinbo Mini Abajur: 99,95 TL
Perfore Ütü Masası: 449 TL
Kapı Önü Paspası: 34,95 TL
Terlikler:
Kadın Tek Toka Terlik: 59,95 TL
Kadın Örgü Bantlı Terlik: 54,95 TL
Kadın Aksesuarlı Terlik: 54,95 TL
Diğer Ürünler:
Kumsal VIP Set Junior %100 Temiz Su: 199 TL
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi