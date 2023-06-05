Bu hafta, ŞOK marketlerinin yeni aktüel kataloğuyla birlikte birbirinden cazip fırsatlar sizi bekliyor! Geniş ürün yelpazesi içerisinde indirimlerle karşılaşabileceğiniz birçok kategori bulunuyor. İşte ŞOK 7 Haziran 2023 kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi.

Tabaklar:

Seramik Kase 15 cm: 14,95 TL

Seramik Tabak 18 cm: 14,95 TL

Saklama Kabı:

Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 1 Litre: 34,95 TL

Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2 Litre: 39,95 TL

Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 3 Litre: 49,95 TL

Kumsal Kare Saklama Kabı Set 3’lü: 99,95 TL

Erzak Kabı 4 Litre: 79,95 TL

Pai Erzak Kabı 3’lü: 129 TL

Tencereler:

Amboss Kuvars Döküm Tencere 20 cm: 399 TL

Amboss Kuvars Döküm Tencere 24 cm: 429 TL

Amboss Kuvars Döküm Tencere 28 cm: 479 TL

Amboss Ametist Matik Düdüklü Tencere: 899 TL

Mutfak Gereçleri:

Plastik Çırpıcı, Kepçe, Spatula, Kaşık, Kevgir: 16,95 TL

Oval Kahvaltılık 200 ml: 12,95 TL

Şeffaf Bakır Turşu Kabı 1250 ml: 49,95 TL

Dikdörtgen Baskılı Tepsi: 99,95 TL

Çiçek Desenli Kesim Panosu / Ahşap Tepsi: 64,95 TL

Çiçek Desenli Bulaşık Altlığı: 19,95 TL

Diğer Ürünler:

Alpina 3’lü Cam Ankastre Set: 3.999 TL

Fakir Base Türk Kahve Makinesi: 649 TL

Kumsal Bej Sahan Seti 2’li: 199 TL

Kumsal Bej Tava Seti 2’li: 199 TL

Kumsal Kase / Süzgeçli Kase: 22,95 TL

Hasır Sepet 3’lü: 199 TL

Kadın Giyim:

Kadın Pijama Takımı: 139 TL

Dantelli Slip: 21,95 TL

Dantelli Bralet: 89,95 TL

Ev Tekstili:

Nakışlı Yüz Havlusu: 49,95 TL

Nakışlı El Havlusu: 24,95 TL

Altın Gövde Mini Abajur: 119 TL

Sinbo 3 Raflı Lambader: 229 TL

Sinbo Mini Abajur: 99,95 TL

Perfore Ütü Masası: 449 TL

Kapı Önü Paspası: 34,95 TL

Terlikler:

Kadın Tek Toka Terlik: 59,95 TL

Kadın Örgü Bantlı Terlik: 54,95 TL

Kadın Aksesuarlı Terlik: 54,95 TL

Diğer Ürünler:

Kumsal VIP Set Junior %100 Temiz Su: 199 TL

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi