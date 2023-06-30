ŞOK, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biridir ve her hafta birbirinden cazip fırsatları müşterileriyle buluşturur. 1 Temmuz - 4 Temmuz 2023 tarihleri arasında ŞOK Aktüel listelerinde pek çok indirim ve avantajlı ürün yer alacak. Peki ama 1 Temmuz - 4 Temmuz 2023 ŞOK Aktüel malzemelerde hangi ürünler geliyor?

İşte 1-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında ŞOK Aktüel ürün katalogunda yer alan bazı indirimli ürünler:

Aktüel Hamak: 49,95 TL

Gokidy Çocuk Salıncak: 249 TL

Rattan Desenli Masa: 449 TL

Rattan Desenli Kollu Sandalye: 99,95 TL

Rattan Desenli Büyük Tabure: 34,95 TL

XL Kamp Sandalyesi: 369 TL

Büyük Kamp Sandalyesi: 299 TL

Marino/Flamingo Desenli Lüks Plaj Sandalyesi: 249 TL

Kamp Taburesi: 49,95 TL

Desenli Kamp Sandalyesi: 199 TL

Kamp Sandalyesi: 169 TL

Plaj/Piknik Sandalyesi: 169 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi: 159 TL

190 litre Gokidy Şişme Havuz: 119 TL

300 litre Gokidy Şişme Havuz: 169 TL

Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı: 349 TL

Futbol Kalesi ve Topu: 129 TL

Kum ve Su Oyunu: 199 TL

Solar Aydınlatma Seti: 449 TL

Katlanır Solar LED Işık: 169 TL

Alüminyum Katlanır Kamp ve Piknik Masası: 499 TL

3 Kişilik Çadır: 399 TL

Büyük Termos: 369 TL

Retro Termos: 299 TL

Katlanır Kamp ve Piknik Masası: 299 TL

Kulplu Desenli Termos Çanta: 139 TL

Desenli Termos Çanta: 99,95 TL

Kamp Termos: 329 TL

Piknik Termos: 169 TL

Termos Çanta: 59,95 TL

Termos Piknik Çantası: 69,95 TL

100'lü Çöp Şiş: 11,95 TL

2 kg Bio Kafesli Pratik Mangal Kömürü: 99,95 TL

Lüks Mangal: 149 TL

2 kg Bio Briket Kömür: 64,95 TL

2 kg Bio Mangal Kömürü: 63,50 TL

Büyük Izgara Teli: 49,95 TL

Paşabahçe Casablanca Bardak: 14,95 TL

Petcom Çay Bardağı Taşıma Kabı: 54,95 TL

3'lü Servis Seti: 14,95 TL

Pipetli Bardak: 9,95 TL

Dikdörtgen-Kare Kek/Pasta/Börek Kabı: 59,95 TL

Papatya Kase/Bardak/Kayık Tabak: 7,50 TL

Piknik Seti: 79,95 TL

10'lu Saroz Plastik Çatal/Kaşık: 5,75 TL

10'lu Saroz Plastik Tabak: 12,95 TL

20'li Saroz Plastik Bardak: 7,60 TL

Ayrıca, 25 TL üzeri alışverişlerde aşağıdaki ürünlerden birini seçme fırsatınız olacak:

Gliss Şampuan Çeşitleri: 29 TL

12'li Solo Tuvalet Kağıdı: 48 TL

Fax Sıvı Sabun Çeşitleri: 18 TL

Sleepy Extra Islak Havlu: 30 TL

Seyran 4 Kapaklı Gardırop: 2.499 TL

Masal Orta Sehpa Atlantik Çam: 749 TL

Kamil 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: 2.699 TL

10 Gözlü Kitaplık: 699 TL

Tomris Kitaplık: 1.299 TL

Tekerlekli Kapaklı Erzak Dolabı: 1.299 TL

İşte ŞOK Aktüel ürün katalogunda yer alan farklı markalara ait güneş gözlüklerinden bazıları:

Redberry Unisex Güneş Gözlüğü: 819 TL

Pierre Cardin Erkek Güneş Gözlüğü: 529 TL

My Concept Kadın Güneş Gözlüğü: 189 TL

De Valentini Erkek Güneş Gözlüğü: 249 TL

Suncity Erkek Güneş Gözlüğü: 249 TL