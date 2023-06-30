ŞOK, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biridir ve her hafta birbirinden cazip fırsatları müşterileriyle buluşturur. 1 Temmuz - 4 Temmuz 2023 tarihleri arasında ŞOK Aktüel listelerinde pek çok indirim ve avantajlı ürün yer alacak. Peki ama 1 Temmuz - 4 Temmuz 2023 ŞOK Aktüel malzemelerde hangi ürünler geliyor?
İşte 1-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında ŞOK Aktüel ürün katalogunda yer alan bazı indirimli ürünler:
Aktüel Hamak: 49,95 TL
Gokidy Çocuk Salıncak: 249 TL
Rattan Desenli Masa: 449 TL
Rattan Desenli Kollu Sandalye: 99,95 TL
Rattan Desenli Büyük Tabure: 34,95 TL
XL Kamp Sandalyesi: 369 TL
Büyük Kamp Sandalyesi: 299 TL
Marino/Flamingo Desenli Lüks Plaj Sandalyesi: 249 TL
Kamp Taburesi: 49,95 TL
Desenli Kamp Sandalyesi: 199 TL
Kamp Sandalyesi: 169 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi: 169 TL
Çocuk Kamp Sandalyesi: 159 TL
190 litre Gokidy Şişme Havuz: 119 TL
300 litre Gokidy Şişme Havuz: 169 TL
Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı: 349 TL
Futbol Kalesi ve Topu: 129 TL
Kum ve Su Oyunu: 199 TL
Solar Aydınlatma Seti: 449 TL
Katlanır Solar LED Işık: 169 TL
Alüminyum Katlanır Kamp ve Piknik Masası: 499 TL
3 Kişilik Çadır: 399 TL
Büyük Termos: 369 TL
Retro Termos: 299 TL
Katlanır Kamp ve Piknik Masası: 299 TL
Kulplu Desenli Termos Çanta: 139 TL
Desenli Termos Çanta: 99,95 TL
Kamp Termos: 329 TL
Piknik Termos: 169 TL
Termos Çanta: 59,95 TL
Termos Piknik Çantası: 69,95 TL
100'lü Çöp Şiş: 11,95 TL
2 kg Bio Kafesli Pratik Mangal Kömürü: 99,95 TL
Lüks Mangal: 149 TL
2 kg Bio Briket Kömür: 64,95 TL
2 kg Bio Mangal Kömürü: 63,50 TL
Büyük Izgara Teli: 49,95 TL
Paşabahçe Casablanca Bardak: 14,95 TL
Petcom Çay Bardağı Taşıma Kabı: 54,95 TL
3'lü Servis Seti: 14,95 TL
Pipetli Bardak: 9,95 TL
Dikdörtgen-Kare Kek/Pasta/Börek Kabı: 59,95 TL
Papatya Kase/Bardak/Kayık Tabak: 7,50 TL
Piknik Seti: 79,95 TL
10'lu Saroz Plastik Çatal/Kaşık: 5,75 TL
10'lu Saroz Plastik Tabak: 12,95 TL
20'li Saroz Plastik Bardak: 7,60 TL
Ayrıca, 25 TL üzeri alışverişlerde aşağıdaki ürünlerden birini seçme fırsatınız olacak:
Gliss Şampuan Çeşitleri: 29 TL
12'li Solo Tuvalet Kağıdı: 48 TL
Fax Sıvı Sabun Çeşitleri: 18 TL
Sleepy Extra Islak Havlu: 30 TL
Seyran 4 Kapaklı Gardırop: 2.499 TL
Masal Orta Sehpa Atlantik Çam: 749 TL
Kamil 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: 2.699 TL
10 Gözlü Kitaplık: 699 TL
Tomris Kitaplık: 1.299 TL
Tekerlekli Kapaklı Erzak Dolabı: 1.299 TL
İşte ŞOK Aktüel ürün katalogunda yer alan farklı markalara ait güneş gözlüklerinden bazıları:
Redberry Unisex Güneş Gözlüğü: 819 TL
Pierre Cardin Erkek Güneş Gözlüğü: 529 TL
My Concept Kadın Güneş Gözlüğü: 189 TL
De Valentini Erkek Güneş Gözlüğü: 249 TL
Suncity Erkek Güneş Gözlüğü: 249 TLKaynak: Haber Merkezi