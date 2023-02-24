ŞOK Marketler, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketi için dayanışma seferberliği kapsamında istihdamda önceliği depremzede vatandaşlara verecek. 2023 yılı boyunca 81 ilde yapacağı tüm işe alımlarda işin gereksinimlerini sağlayan uygun adaylar arasından afetten etkilenenlere öncelik tanıyacak olan ŞOK Marketler, depremzedelerin iş gücüne katılıp tekrar ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi ve gündelik hayatlarına dönebilmesine destek olacak.

Uğur Demirel: “Dayanışmayla aşacağız”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Ülkemizde yaşanan ve hepimizi büyük üzüntüye sevk eden deprem felaketi sonrasında yaralarımızı hep birlikte sarmak için bölgeye desteklerimizi sürdürüyoruz. Deprem sonrasında istihdama da olumlu katkı sağlayabilmek amacıyla yıl boyunca ülke çapında gerçekleştireceğimiz işe alımlarda önceliği depremzede adaylara vereceğiz. Zor günlerde birlik olmayı en iyi bilen milletlerden biri olarak, bugünleri de dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ