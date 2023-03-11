2023’te yapacağı işe alımlarda önceliği depremzedelere vereceğini açıklayan ŞOK Marketler, istihdamda hedef büyütmeye devam ediyor. 2022 sonu itibarıyla çalışan sayısı 45 bini geçen şirket, depremin yaralarını sarmak için açıkladığı istihdam desteğinin yanı sıra bölgede açtığı konteyner ve prefabrik mağazalarla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

ŞOK Marketler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 2022 yılı sonu itibarıyla cirosunu yüzde 108,7 artışla 59,3 milyar TL’ye yükselttiğini, çalışan sayısının ise 45 bini aştığını vurguladı. Kısa bir süre önce ülke genelindeki işe alımlarında önceliği işin gereksinimlerini karşılayan depremzedelere vereceğini açıklayan şirket, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin tamamında bölgenin ekonomik olarak tekrar ayağa kaldırılması ve gündelik hayata dönüşün hızlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin hemen sonrasında afet bölgesindeki pek çok mağazasında bulunan ürünleri, ilgili yardım kuruluşları iş birliğiyle vatandaşlara ücretsiz dağıtan ŞOK Marketler, bölgeye yakın depolarından da temel ihtiyaç ürünlerini depremzedelere ulaştırdı. Şirket, son olarak bölgede konteyner ve prefabrik mağazalarla da hizmet vermeye başladı.

Uğur Demirel: “Ekonomiye ve istihdama katkıyı sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Hepimizi derin üzüntüye boğan deprem felaketi sonrasında yaralarımızı birlikte sarmak üzere milletimizle dayanışmayı, işimize ve ülkemize değer katmayı sürdürüyoruz. İlk günden itibaren hem depremden etkilenen çalışanlarımıza hem de bölge halkına destek olmayı görev bildik. Bölgedeki çalışanlarımızı ve ailelerini hızla güvenli yerleşim alanlarına taşıdık. Binlerce koli ürünü depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bölgede hayatın normale dönmesine destek olmak için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Özellikle sebze ve meyve alanındaki satın almalarımızda önceliği bölgedeki üreticilere veriyoruz. Hatay Arsuz’da bahçelerde olgunlaşan yaklaşık 200 ton limonu üreticilerle beraber toplayarak satın aldık. Böylece ağaçta bekleyen ürünlerin dallarda çürümesini engellerken, çiftçimize de gelir imkanı sağladık. Öte yandan istihdama olumlu katkı sağlayabilmek için bu yıl ülkemiz çapında yapacağımız işe alımlarda önceliği ilgili işin gereksinimlerini karşılayan depremzede vatandaşlarımıza vereceğiz. Milletimizle güç birliği yaparak bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi