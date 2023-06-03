Merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde olan, Türkiye'nin dört bir köşesinde bulunan ve ülkenin en büyük marketlerinden biri olan ŞOK marketin sahibi ve ortakları kim? Yönetim kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? ŞOK marketin kaç şubesi var? Detaylar haberimizde...
ŞOK Marketin Sahibi Kim?
1995 yılında kurulan ŞOK Market, Migros tarafından kurulmuştur. Günümüzde ŞOK market ÜLKER ailesine aittir.
ŞOK Marketin Ortakları Kimlerdir?
Ali Ülker, Murat Ülker ve Ülker ailesine ait olan ŞOK Marketlerin genel müdürlüğünü ise Uğur Demirel üstlenmektedir.
ŞOK Marketin Yönetim Kurulu Üyeleri Kimlerdir?
ŞOK marketin Yönetim Kurulu Başkanı, Cengiz Solakoğlu'dur. Yönetim Kurulu üyeleri ise aşağıdaki isimlerdir.
Ali Ülker-Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
Murat Ülker-Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tütüncü-Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Kalkandelen-Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Bal-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Pınar Ilgaz-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Saniye Mutlugüller-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ŞOK Marketin Kaç Şubesi Var?
ŞOK marketin, Türkiye'nin 81 ilinde 10.281 mağazası vardır.
YENİGÜN HABER MERKEZİ