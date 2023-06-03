Merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde olan, Türkiye'nin dört bir köşesinde bulunan ve ülkenin en büyük marketlerinden biri olan ŞOK marketin sahibi ve ortakları kim? Yönetim kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? ŞOK marketin kaç şubesi var? Detaylar haberimizde...

ŞOK Marketin Sahibi Kim?

1995 yılında kurulan ŞOK Market, Migros tarafından kurulmuştur. Günümüzde ŞOK market ÜLKER ailesine aittir.

ŞOK Marketin Ortakları Kimlerdir?

Ali Ülker, Murat Ülker ve Ülker ailesine ait olan ŞOK Marketlerin genel müdürlüğünü ise Uğur Demirel üstlenmektedir.

ŞOK Marketin Yönetim Kurulu Üyeleri Kimlerdir?

ŞOK marketin Yönetim Kurulu Başkanı, Cengiz Solakoğlu'dur. Yönetim Kurulu üyeleri ise aşağıdaki isimlerdir.

Ali Ülker-Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

Murat Ülker-Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tütüncü-Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kalkandelen-Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Bal-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Pınar Ilgaz-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aytaç Saniye Mutlugüller-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ŞOK Marketin Kaç Şubesi Var?

ŞOK marketin, Türkiye'nin 81 ilinde 10.281 mağazası vardır.

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