Erozyon ve çölleşmeyle mücadele çalışmalarına destek olma fikriyle hayata geçirilen “Geleceği Yeşil Gör” projesi kapsamında Sneaks Up, TEMA Vakfı aracılığıyla üç yıl içerisinde 40 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Her çevre dostu ürün tercihi bir fidana dönüşecek

Proje kapsamında, sneaksup.com üzerinden tercih edilen her çevre dostu ürün alışverişi Kırklareli Celaliye Ağaçlandırma Sahası’nda bir fidana dönüşecek. Daha yeşil bir dünya hayaliyle hayata geçirilen projede sneaksup.com ’dan alışveriş yapan üyelere bir fidan sertifikası gönderilecek.

Markaların kullanıcılarına sürdürülebilir ürün ve hizmet sunmasının artan önemine dikkat çeken Sneaks Up CEO’su ve kurucu ortağı Mustafa Ünal, ''Sneaks Up olarak dünyaca ünlü markaların küçük değişikliklerle büyük etki yaratmayı amaçlayan çevre dostu koleksiyonlarının ürün gamımızda yer almasına ve müşterilerimizle buluşturmaya önem veriyoruz. Marka olarak sadece çevreci ürün seçkisi sunmakla sınırlı kalmadan 2023 yılı ve önümüzdeki yıllarda daha sürdürülebilir bir marka olmak ve ülkemize de katkı sağlayabilmek adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirebilmek için çeşitli projelerimizi hayata geçirmeye başlıyoruz. Bu çalışmalarımızın ilk adımı olarak, TEMA Vakfı iş birliğiyle oluşturulacak Sneaks Up Hatıra Ormanı’nı duyurmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İş birliğimiz kapsamında ilk yıl 20 bin fidan olmak üzere üç yıl içerisinde toplam 40 bin fidanı toprakla buluşturarak ülkemizin ağaçlandırılmasına katkı sağlayacağız. Akabinde yıl içerisinde TEMA Vakfı ile başlattığımız çevreci çalışmamızı destekleyecek diğer projelerimiz için de harekete geçeceğiz. Merkez ofisimiz özelinde yeşil ofis dönüşümü ve karbon ayak izimizi sıfırlama yönünde olan büyük projelerimizi de yakın bir zaman içinde hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Dileğimiz gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek adına sektörde örnek olarak bu etkinin daha da büyümesine vesile olmak'' diyerek sözlerini tamamladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ