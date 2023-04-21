Aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın da sayılı kütüphanelerinden biri olarak hizmete açılan Rami Kütüphanesi, her hafta onlarca etkinliğe sahne olan edebiyat programı kapsamında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yazarlarını ağırlamaya devam ediyor. Edebiyat programının 26 Nisan tarihindeki konuğu ise Türkiye’de “Milyoner” adıyla gösterilen ve 2009 yılında toplam 8 dalda Oscar Ödülü kazanan “Slumdog Millionaire” filminin uyarlandığı Q&A başlıklı kitabı kaleme alan dünyaca ünlü Hintli yazar ve diplomat Vikas Swarup olacak. Geçmişte Hindistan’ın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan ve Hindistan’ın da en çok tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Swarup’ın iki kitabı daha önce Türkiye’de “Kim Bir Milyar Kazanmak İster” ve “Altı Şüpheli” isimleriyle yayınlandı.

Rami Kütüphanesi’nde 26 Nisan günü, saat 14.00’de düzenlenecek olan “Uzakları Yakın Etmek” başlıklı imza ve söyleşi etkinliğinde Swarup’a, yine kitapları dünyanın dört bir köşesinde farklı dillere çevrilen tanınmış yazarımız ve Yeni Delhi Büyükelçimiz Fırat Sunel eşlik edecek. Swarup ve Sunel, Vikas Swarup’ın bir diplomat olarak ilk görev yeri olan Türkiye ile Sunel’in halihazırda Büyükelçi olarak görev yaptığı Hindistan arasında edebiyat üzerinden kurulan dostluk köprüsünü katılımcılara anlatacaklar. İki diplomat-yazar, bir yandan iki uzak ülkeyi birbirine yakınlaştıran insan hikayelerini ele alırken bir yandan da diplomat ve yazar kimliklerinin kendi edebiyat serüvenlerini nasıl şekillendirdiğini etkinliği takip edenlerle paylaşacaklar. Etkinliğin son bölümünde yazarlar okurları için kitaplarını imzalayacaklar.

Rami Kütüphanesi’nde geçtiğimiz şubat ayında da kitapları birçok farklı dile çevrilen ve New York Times'ın en çok satanlar listesine iki kez giren ödüllü yazar Kobi Yamada, minik okurlarıyla bir araya gelmişti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ