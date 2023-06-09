Yeryüzü Pazarları, bütün dünyada Slow Food hareketinin çok önemli bir projesidir ve dünyanın 94.’cü, Türkiye’nin 4.’cü “Yeryüzü Pazarı” Kastamonu’da açılıyor. Ülkemizde Foça, İstanbul Şile, Tarsus’tan sonra, dördüncü Yeryüzü Pazarı 17 Haziran 2023 Cumartesi günü Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’nda açılışını yapacak. İki haftada bir Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak olan Kastamonu Yeryüzü Pazarı, şehre gelecek yerli ve yabancı turistlerin, Kastamonu’nun temiz ve doğal ürünleriyle kolay bir şekilde buluşmasına imkan sağlayacak.

Üreticileri ve tüketicileri bir araya getiriyor

Slow Food’un temelinde, yiyecekleri mevsiminde tüketmek, yerli tohum kullanmak, insan sağlığına zararlı yan ürünlerin ve tarım ilaçlarının kullanımından kaçınmak gibi sıkı kuralların olduğunun altını çizen Slow Food Kastamonu Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Kırbaş, Kastamonu’da 2020 yılından itibaren faaliyet gösteren Slow Food (Yavaş Gıda) Birliği’nin, 17 Haziran Cumartesi günü açılacak olan “Yeryüzü Pazarı”nda, iyi ve temiz tarım ürünlerinin ve bunlardan üretilen gıda ürünlerinin, doğrudan üreticiler ile tüketicileri bir araya getireceğini açıkladı. Yeryüzü Pazarı açılacak il veya bölgelerin, üretim geleneklerine, ürünlerinin özgünlüğüne ve doğallığına göre titizlikle seçildiğine işaret eden Gülsen Kırbaş, ülkemizde bulunan 40’ı aşkın Slow Food şehri arasında dördüncü Yeryüzü Pazarı’na sahip İl olmaktan duydukları mutluluğu sözlerine ekledi.

Kastamonu Yeryüzü Pazarı Yöneticisi Nazan Himmetoğlu, 2 haftada bir kurulacak olan Slow Food Kastamonu Yeryüzü Pazarı’na, tüm Kastamonu’luları ve şehre gelecek ziyaretçileri davet ettiklerini kaydetti.

Bir yereldeki yeryüzü pazarı, ilgili bölgenin Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası gibi paydaşlarıyla ortaklaşa ve desteğiyle kuruluyor. Kastamonu Yeryüzü Pazarı kuruluşunu; başta Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Borsası, Kuzey Anadolu kalkınma Ajansı, Kastamonu İl Tarım Müdürlüğü, tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, özel sektör temsilcileri ve üreticiler destekliyor.

Yeryüzü Pazarı’nın sıkı prensipleri bulunuyor

Yeryüzü Pazarı’nın, sadece kendi ürettikleri ürünleri satan çiftçilerden oluşan uluslararası bir pazar ağı olduğunu ifade eden Gülsen Kırbaş, bu pazar ağında iyi, temiz, adil gıda ilkesine uygun olarak üretilmiş ürünlerin bulunduğunu ve sadece mevsimsel, yöresel ve sürdürülebilir tarım metotları ile üretilmiş ürünlerin yer aldığını anlattı.

Gülsen Kırbaş, Yeryüzü Pazarı’nın sıkı prensipleri hakkında şunları kaydetti:

1-Ürünler, mutlaka yerel olmalıdır, iyi ve temiz tarımla üretilmiş olmalıdır. (İlaç, hormon kesinlikle kullanılmamalıdır.)

2-Ürünler, pazar yerine en fazla 40 km mesafeden getirilmiş olmalıdır.

3-İşlenmiş olanlar da temiz yöntemlerle işlenmiş olmalıdır, kimyasal kullanılmamalıdır, çevreyi kirletici yöntemler kullanılmamış olmalıdır.

4-Hayvansal ürünler, doğada doğal besinlerle beslenmiş olmalıdır ve ürünleri de temiz yöntemlerle işlenmiş olmalıdır.

5-Pazarın tüm fiziki şartları çevreci olmalı, kurulumunda ahşap, bez, kumaş, kağıt, vb. kullanılmalıdır, naylon poşet ve ambalaj kullanılmamalıdır.