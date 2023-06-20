Türkiye’nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında bir şehir olan Kastamonu’da, yeni bir Yeryüzü Pazarı, 17 Haziran 2023 cumartesi günü, Kastamonu protokolünden Vali, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Kalkınma Ajansı Sekreteri, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kastamonuluların yoğun katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı.

Dünya Slow Food (Yavaş Gıda) Birliği’nin önderliğinde dünyanın 94.’cü, Türkiye’nin 4.’cü “Yeryüzü Pazarı” Kastamonu oldu. İki haftada bir Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak olan Kastamonu Yeryüzü Pazarı, Kastamonuluların ve şehre gelecek turistlerin temiz ve doğal gıda ürünlerine kolay bir şekilde alınmasına imkan sağlayacaktır.

Kastamonu’nun gastronomi turizmine ciddi katkı sağlayacak

Yeryüzü Pazarının Kastamonu’nun gastronomi turizmine ciddi katkılar sağlayacağının altını çizen Kastamonu Valisi Avni Çakır, şunları kaydetti:

“Kastamonu demek; doğallık demek, gelenek görenek ve beslenme açısından müthiş bir zenginlik demek, kültürel ve sosyal açısından zenginlik demektir. İki haftada bir kurulacak olan Slow Food Yeryüzü Pazarı’nın her hafta, hatta pazar günleri de kurulmasının uygun olacağını söyleyebiliriz. Bu alan, kolay kurulan, kolay ulaşılan ve gözü yormayan standlar ile başarılı bir yer oldu. Pazar, Kastamonulular ve kente gelecek turistlerin uğrak yerlerinden birisi olacaktır ve kentimiz turizmine büyük değer katacağına inanıyorum.” dedi.

Daha sağlıklı beslenmenin ve tabiatla iç içe olmanın herkesin rüyası haline geldiğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, şunları söyledi:

“Doğal ortamlarda bulunmak ve daha sağlıklı beslenmek herkesin aradığı bir şey haline geldi. Biz de elimizden geldiğince Atalık tohumları şehrimizdeki hemşerilerimize dağıtıyoruz. Daha sağlıklı üretim, daha sağlıklı tüketim ve daha sağlıklı bir toplum demektir.” diye konuştu.

Slow Food 163 ülkede 100 binden fazla insanı buluşturuyor

Slow Food Yeryüzü Pazarı hakkında bilgiler veren Slow Food Kastamonu Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Kırbaş, şunları anlattı:

“Merkezi İtalya’da bulunan Slow Food, 1989’dan itibaren dünyada örgütlenen, iyi, temiz ve adil gıdaya ulaşmayı hedefleyen büyük bir gıda hareketidir. Bugüne kadar 163 ülkede 100 binden fazla insanı kucaklayan ve 2 bin 500 civarında yerel birlikle örgütlenmiş kitlesel bir yapıdır. Bu çalışmanın altyapısında “İyi-Temiz-Adil Gıda” yer almaktadır. Bizler Kastamonu’da Slow Food’u 2020 yılı Eylül ayında pandemi ortamında kurduk. O tarihten itibaren gönüllülerle ilerliyoruz ve şuan pazarımızda 20 tane Kastamonulu üretici bulunuyor. Üreticilerimiz, yerel tohumlar ve ilaçsız tarım ile ürettikleri ürünlerini pazara getirmektedirler. Buradaki başlıca hedefimiz, biyoçeşitliliği korumak, yerel tohumları korumak, temiz ürünleri insanlara sunmak, yerel mutfak geleneklerimizi korumak ve sürdürülebilir bir pazar yerini oluşturmaktır. Birlik olarak, çiftçilerimizi, köylülerimizi, tarımla ve birinci elden gıda üretimiyle uğraşan insanlarımızı, temiz üretim yapmaları noktasında eğitimler vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Yeryüzü Pazarlarında yerel ve kaliteli ürünlerin direk olarak iyi fiyat garantisi ve doğru metotlarla tüketicilerle buluştuğuna işaret eden Kastamonu Yeryüzü Pazarı Lideri Nazan Himmetoğlu, iki haftada bir kurulacak olan Slow Food Kastamonu Yeryüzü Pazarı’na Kastamonuluları ve şehre gelen herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.