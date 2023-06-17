Omurganın açısal deformitesi olarak tanımlanan skolyoz, ciddi duruş bozukluklarına neden oluyor. Skolyoz farkındalık ayı nedeniyle Yataş Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, skolyoz ve uyku ilişkisi hakkında önemli bilgiler veriyor.

Ciddi bir omurga hastalığı olan skolyoz, omurganın sağa veya sola doğru eğrilmesiyle oluşuyor. Birçok kişi skolyozu duymuş olsa da, çoğu kişinin bu hastalık hakkında yeterince bilgisi bulunmuyor. Skolyozun; tüm gövdenin merkezi kemik sütunu olarak tanımlayabileceğimiz vertebral kolonun biyomekaniğini bozan bir durum olduğunu söyleyen Yataş Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, vertebral kolonun da neredeyse vücuttaki tüm çalışan sistemlerde rol oynadığı için skolyozun vücudu çeşitli açılardan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Skolyozun ilerleyişi bazı insanlar için çok şiddetli, bazıları için ise hafif olabiliyor. Çocuklarda ve ergenlerde skolyozun ağrısız, erişkinlerde ise uykuyu da etkileyebilecek düzeyde ağrı ve rahatsızlığın yaygın bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Bayram, şöyle devam ediyor: “Skolyoz birçok sistemi aynı anda etkiliyor. Etkilediği sistemlerden bir tanesi de solunum sistemidir. İleri derecede skolyozun akciğer yetmezliği ile direkt ilişkisi bulunuyor. Skolyozla ilişkili akciğer patolojilerinin çoğu günlük aktivitelerde fark edilmezken, yoğun fiziksel aktivite dönemlerinde ise hastanın hissedeceği boyuta ulaşıyor. Bu durum uykuyu da etkileyebiliyor.”

Ağır vakalarda nefes almada yaşanan zorluk uyku bozukluğuna yol açıyor

Uzm.Dr. Bayram, özellikle torakal skolyozda (omurganın orta bölgesi-sırt), kaburgaların da etkilenebildiğini anlatıyor. Torakal skolyozda, kaburgalarda da eğrilik meydana geldiğinden omurganın ve kaburgaların hareket etme yetenekleri azaldığının altını çizen Uzm. Dr. Bayram, “Bu durum bir süre sonra solunum kaslarının mekaniğini de etkileyerek akciğer hacminin azalmasına neden olur. Bu nedenle skolyozda uyku iki ana sebepten etkilenir. Hafif dereceli skolyozda daha çok hareket kısıtlılığının oluşturduğu kronik ağrı ve daha ağır vakalarda akciğer patolojilerine bağlı nefes almada zorluk uyku bozukluğuna yol açar. Ağrı veya akciğer yetmezliği ile ilgili uyku problemlerini azaltmak için ilk olarak, eğriliği multidisipliner olarak ele alıp uygun fizik tedavi yöntemlerle şikayetleri azaltmak gerekir. Skolyozun medikal tedavisine ek olarak bu kişilere en iyi yatağı ve uyku yardımcılarını seçmek çok önemli olduğundan, bu hastalarda atletik yatak kullanımının faydalı olacağını düşünüyorum. Atletik Yatak, skolyoz hastalarının ağrılarının azaltılmasına destek olduğu için uyku kalitesini artırıyor” diyor.