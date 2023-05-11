Skål Kulüpleri başkanları ve Skål İstanbul üyelerinin yanı sıra özel konukların da katıldığı davette son dönem gelişmeleri hakkında da bilgiler verildi.

Davete İstanbul Skål Kulübü Başkanı Can Arınel, Yönetim Kurulu, kulüp üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Turizm Platformu Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Başkanı Müfit Yetkin, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Başkan Yardımcısı Şemside Yener, İstanbul Turizm Platformu Koordinasyon (ITP) biriminden Funda Kesiciocak ve Mert Toprak, Skål Eski Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, Uluslararası Skål Dernekleri Federasyonu Başkanı Orhon Atameriç, Uluslarası Skål Dernekleri Federasyonu geçmiş dönem Başkanı Faik Alsaç, Skål Marmara Kulübü Başkanı Merih Kırlı, Skål Antalya Kulübü Başkanı Uğursal Uğur ve TÜRSAB Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Nazilli katıldı.

Can Arınel: Yeniden başlama vakti

Skål İstanbul Başkanı Can Arınel açılış konuşmasında, zorlu bir dönemden geçtiğimizin altını çizerek artık hep birlikte iyileşme ve yeniden başlama vaktinin geldiğini belirtti. Aynı zamanda baharın ülkemiz için güzelliklerle geçecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandıklarını söyleyen Arınel sözlerine şöyle devam etti: “Ne yazık ki ülke olarak zor günler yaşadık. Bu dönemde elimizde olmayan sebeplerle ayrı düştük. Bizler önümüzdeki stratejileri tartışmak ve paylaşmak üzere geçmiş dönem başkanlarımızla bir araya geldik ama hep birlikte olmayı çok özlemişiz. Öncelikle ülkemiz için bereketli bir turizm sezonu olmasını ve yeni sezona büyük bir hızla başlamayı diliyoruz.”

Yeniden toparlanıp bir araya gelmek için birkaç program planladıklarını belirten Arınel, “Mesela, İBB Miras’ın bizlerin hayatına dokundurduğu en önemli projelerden biri Yerebatan Sarnıcı’nın restore edilerek yeniden ziyarete açılması oldu. Bizler de Skål İstanbul ailesi olarak 30 Mayıs’ta Sarnıç Restaurant’ta olağan toplantımızı için bir araya geleceğiz ve Dünya Müzeler Haftası’nı kutlayacağız. Ardından Yerebatan Sarnıcı’nın yenilenmiş halini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileriyle birlikte gezerek göreceğiz. Bir diğer müjdemiz de Skålite hakkında olacak. Skålite Ödül Törenini de planladığımız şekilde, 20 Eylül 2023 tarihinde Lütfi Kırdar’da gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlıyız” dedi.