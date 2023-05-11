Skål Kulüpleri başkanları ve Skål İstanbul üyelerinin yanı sıra özel konukların da katıldığı davette son dönem gelişmeleri hakkında da bilgiler verildi.

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Skål İstanbul Başkanı Can Arınel açılış konuşmasında, zorlu bir dönemden geçtiğimizin altını çizerek artık hep birlikte iyileşme ve yeniden başlama vaktinin geldiğini belirtti. Aynı zamanda baharın ülkemiz için güzelliklerle geçecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandıklarını söyleyen Arınel sözlerine şöyle devam etti: “Ne yazık ki ülke olarak zor günler yaşadık. Bu dönemde elimizde olmayan sebeplerle ayrı düştük. Bizler önümüzdeki stratejileri tartışmak ve paylaşmak üzere geçmiş dönem başkanlarımızla bir araya geldik ama hep birlikte olmayı çok özlemişiz. Öncelikle ülkemiz için bereketli bir turizm sezonu olmasını ve yeni sezona büyük bir hızla başlamayı diliyoruz.”