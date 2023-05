Skål International İstanbul Kulübü üyeleri ve davetlileri, Uluslararası Müzeler Haftası kutlamaları kapsamında Semih Hazar’ın ev sahipliğinde Sarnıç Restaurant’ta bir araya geldi. Öğle yemeğinin ardından Yerebatan Sarnıcı Müzesi’ni gezen Skål İstanbul Kulübü, sarnıcın 6 yıl süren restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Skål International İstanbul Kulübü üyeleri ve davetlileri, Uluslararası Müzeler Haftası kutlamaları kapsamında Semih Hazar’ın ev sahipliğinde Sarnıç Restaurant’ta bir araya geldi. İstanbul Turizm Platformu Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan ve İBB Kültürel Varlıklar Müdür Yardımcısı Ayşen Kaya’nın konuşma yaptığı etkinliğe, TÜROB Başkan Yardımcısı Hediye Güral, TÜRSAB Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Nazilli, THY Genel Müdür Yardımcısı (Kargo) Turhan Özen, MNG Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Emir Akın, İstanbul Rehberler Odası Geçmiş Dönem Başkanı Dr. Sedat Bornovalı ile Skål International Eski Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, Uluslararası Skål Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Önen ve Geçmiş Dönem Başkanı Faik Alsaç, Skål International Marmara Kulübü Başkanı Merih Kırlı katıldı.

Yeni üyelerin yemin töreninin ardından katılımcılar, Yerebatan Sarnıcı Müzesi’ni gezerek sarnıcın 6 yıl süren restorasyon çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldılar.

Can Arınel: “Her yıl Müzeler Haftası’nı birlikte kutluyoruz”

Skål İstanbul ailesi olarak artık gelenekselleşen Müzeler Haftası etkinliğinde buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Can Arınel sözlerine şöyle devam etti: “Tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak konusunda müzelerin üstlendiği görevlerin bilincindeyiz. Skål İstanbul Kulübü olarak Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında, her yıl gerçekleştirdiğimiz müze ziyaretleriyle bir araya geliyoruz. Geçen yıl Pera Müzesi’ndeydik. Bugün de çok farklı bir mekânda, bir sarnıcın içinde buluştuk. Binlerce yıllık tarihi burada yaşayabilme şansına sahibiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, dostluk ve barış turizmin anahtarıdır. Skål International İstanbul da 1956 yılından bu yana dostluk ve barışı tesis edecek her türlü turizm faaliyetine öncülük etmek için çalışıyor. Şimdi de yepyeni bir adımın müjdesini vermek istiyorum. Urfa, Mardin ve Diyarbakır üçgenini içine alan bölgede yeni bir Skål oluşumu hayata geçiyor. Skål İstanbul olarak, Selçuk Nazilli Başkanımızın destekleriyle Skål International Mezopotamya Kulübü’nün kuruluşuna öncülük ediyoruz. Yeni seçilen Skål International Mezopotamya Kulübü Başkanı TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akyol kardeşimizi de kutluyorum.”