Apple hayranları için heyecan verici bir haber var! İphone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max'in render görüntüleri sonunda gün yüzüne çıktı. Bu görüntüler, kullanıcıları gelecek nesil iPhone modellerinin tasarımına ve özelliklerine dair heyecanlandırdı. Apple'ın piyasaya sürmeyi planladığı bu telefonlar, büyük ekranları ve göz alıcı detaylarıyla dikkat çekiyor. Şimdi, detaylara geçelim ve bu yeni iPhone modellerinin neler sunabileceğine birlikte göz atalım.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max Render Görüntülerinin Paylaşılması

Yaklaşan iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max modellerinin tasarımına dair yeni render görüntüleri paylaşıldı. Bu CAD görüntüler, her iki telefon modelinin boyutlarına ve özelliklerine daha fazla ışık tutuyor.

iPhone 15 ve iPhone 16 Lansman Tarihleri

Apple, iPhone 15 serisini bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi lansman tarihi yaklaşırken, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max'i yan yana gösteren yeni render görüntülerin paylaşılması büyük bir heyecan oluşturdu.

Ekrana Gelen Büyük Değişiklikler

Analizler ve render görüntüler, iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırıldığında iPhone 16 Pro Max'in daha büyük olacağını ortaya koyuyor. Söz konusu iPhone 16 Pro modeli 6.3 inç, Pro Max modeli ise 6.9 inç boyutlarında bir ekran ile gelecek.

Boyutlardaki Farklılıklar ve Ultra Modeli

iPhone 16 Pro Max'in boyutlarına dikkat edildiğinde, boyunun 159,8 mm'den 165,0 mm'ye çıkacağı görülüyor. Genişlik ise 76,7 mm'den 77,2 mm'ye yükselecek. Ayrıca, iPhone 16 Pro Max modelinin, Apple Watch Ultra'ya benzer şekilde "iPhone 16 Ultra" olarak lanse edileceği söylentiler arasında.

iPhone 15 Ailesindeki Yenilikler

iPhone 15 Pro modelleri, katı hal düğmeleri ve Sessize Alma anahtarının yerini alacak bir Eylem Düğmesi içereceği belirtilmişti. Ancak, katı hal çözümünün iPhone 16 Pro modelleri için ayrıldığı sonrasında öğrenildi. Bu durumda, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yalnızca yeni eylem düğmesi bulunacak. Ayrıca, amiral gemisi telefonların USB-C, kamera yükseltmeleri ve titanyum kaplamaya sahip olması bekleniyor.

Yenigün Haber Merkezi