Millet İttifakı’nın adayının açıklandığı gece CHP Genel Merkezi’nden Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraf paylaşan Rasim Bölücek, Odatv’nin hedefi oldu. Odatv Bölücek, Selvi Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını “Kim bu paltolu” başlığıyla servis etti.

Odatv’nin esrarengiz bir imaj yaratarak “Kim bu paltolu” başlığı ile servis ettiği kişi Rasim Bölücek. Bölücek, 2011 yılından beri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı. Yıllarca Devlet Bahçeli ile çalışan Bölücek, altılı masanın temellerinin atılmasında ve Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenme sürecinde baş mimarlardan biri.

Uzun zamandır Kılıçdaroğlu’nun adaylığı aleyhinde yayınlar yapan Soner Yalçın’ın Odatv’sinin bu haberi CHP’lilerin de tepkisine neden oldu. CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından odatv’nin haberine “Tanıştırayım;Rasim Bölücek

Millet ittifakındaki her liderin yakından bildiği üzere,bugün Türkiye’ye umut saçan büyük uzlaşmada muazzam emekleri olan,ittifak sistemi için ve ülke çıkarları için her daim yapıcı biçimde mücadele eden bir fani.

Aynı zamanda Kemal beyin başdanışmanı…” satırlarıyla tepki gösterdi.

CHP’li Çetin Çapan da Odatv’ye sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Çapan, Odatv’nin paylaşımına “Namusuna , şerefine , aklına ve delikanlılığına güvendiğim Rasim Bölücek. Siz omurgasızlar ordusu kimsiniz? diye yanıt verdi.

Çapan ardından bir tepki daha göstererek, “O biliniyor, o ağabey, o dost, o Bay Kemal‘in yol arkadaşı. Esasen siz kimsiniz hangi cürufun tetikçiliğini yapıyorsunuz? 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu bu dönemde” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ