Siyasiler, Süper Lig Şampiyonluğu'nu garantileyen Galatasaray için tebrik mesajları yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmmaoğlu, "Tebrikler Galatasaray. 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray oldu. İstanbulumuzun güzide kulübünü ve milyonlarca taraftarını yürekten kutluyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kutluyorum. Bu başarıya imza atan futbolcuları, teknik ekibi ve cefakar taraftarları tebrik ediyorum." dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Süper Lig'imizde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı can-ı gönülden kutluyorum. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle Galatasaray camiasını tebrik ediyorum." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Spor Toto Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, oyuncuları, taraftarı ve yönetimi, Galatasaray camiasını tebrik ediyorum." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Süper Lig'de bu sezona rengini Galatarasay verdi. Lig bitmeden şampiyonluğu kesinleşen sarı kırmızılı takımı ve taraftarını kutluyorum." dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Şampiyon Galatasaray. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı, taraftarını ve camiasını tebrik ediyorum." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyor, taraftarlarını ve Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ