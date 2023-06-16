Şok… Şok… Şok…

“Siyaset”in bilinen yüzü, meğer daha ne kadar berbatmış…

Beğenerek yakından takip ettiğim Abdullatif Şener’e yazıklar olsun!..

Güvendiğim Şener de “cırt” çıktı!..

Halk TV’de açıklamalarda, daha doğrusu itiraflarda bulunan Sivaslı Şener, kendi memleketlilerini de çok üzdü!..

Sivaslılar meğer tanıyormuş Şener'i...

Çünkü, bağımsız milletvekili seçmemişti Şener'i!..

Meğer hırsı, koltuk merakı için her şeyi yapabileceğini ortaya koydu!..

Eğitimli, üstüne üstlük akademisyen doçent…

40 yıla yakın siyasetçi…

Yazıklar olsun!..

Be adam neden istifa ettin AKP’den?..

Yoksa orada da istediğini mi vermediler?..

Bulunmaz Hint kumaşı Şener’i Konya milletvekili yaptı Kılıçdaroğlu…

Kim önerdi, Şener’i Kılıçdaroğlu’na?..

Yoksa, Kılıçdaroğlu da mı kandırıldı?..

Buradan açıklıyorum:

Şener canlı yayında “yalan” da söyledi…

“2. turda geçersiz oy kullandım” diyerek…

Oyunu kullandığı sandıkta “geçersiz oy” yok!..

Ben, Şener’in 2. turda Sayın Erdoğan’a oy verdiğinden eminim…

Hatta CHP milletvekiliyken bile AKP'ye oy vermiştir..

Hadi git ait olduğun AKP’ye…

Ya büyükelçi olursun…

Ya da Şimşek’ten sonra Maliye Bakanı…

Yakışır da sana!..

Örnekleri var!..

İşte ülkemizdeki siyasilerin durumu…

Nedir bu "etik"sizlik…

Nedir bu "liyakat"sizlik…

Nedir bu "menfeat"cilik…

Yazıklar olsun!..