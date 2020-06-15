Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerine başlayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Milli elektrikli trene ilişkin, "30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız." dedi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 11:18