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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerine başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerine başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Milli elektrikli trene ilişkin, "30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Milli elektrikli tren 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerine başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli elektrikli trene ilişkin, "30 Ağustos'ta burada (Sakarya-TÜVASAŞ) tören yapıp inşallah ray ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de inşallah yıl bitmeden işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
TüvasaşElektrikli Tren
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