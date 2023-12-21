TKP'den Yusuf Tekin'e ve TUSİAD'a Tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, TBMM’de yaptığı, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde, sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor” açıklamasına karşı bir tepki de Türkiye Komünist Partisi’nden geldi.

Hafta içi her gün yayınlanan Podcast bugün “Laiklik düşmanı bakan istemiyoruz! Yusuf Tekin’i tanımıyoruz!” başlığıyla yayınlandı.

Bu sözleri sarf eden birinin en son görev alacağı alan eğitim olmalı, denilen yayında öne çıkan başlıklar şöyle:

Yalnızca uzman eğitimciler sorumluluk alabilir

“Her yaştan yurttaşın, ama özellikle çocukların ve gençlerin yararlanacağı eğitim organizasyonunda, yalnızca uzman eğitimciler sorumluluk alabilir. AKP döneminde eğitimcilerin tasfiye edildiği doğru. Bu tasfiyenin iki amacı vardı: Birincisi, ticaret konusu olmayan kamusal bir işlevin, kâr amaçlı özel sektöre açılması. Bakan, protokollerin çoğunun bu nitelikte olduğunu söylüyor. İkincisi insanların beyninin hurafelerle iğfal edilmesi ve tarikatların örgütlenmesi.”

Dinci Gericilik Terör Yatağıdır

Eksik kalmasın, dinci gericilik terör yatağıdır. Gerici terör Cumhuriyet’e defalarca isyan etti. Menemen bir terör eylemidir. Terör Maraş’ta, Sivas’ta kitlesel katliam biçimini almıştır. Dinci gericilik tarihimiz boyunca ilerici aydınları kalleşçe katleden çeteler üretip durdu. Yusuf Tekin’in aşkını ilan ettiklerinden biri olan Hizmet Vakfı da bir Fetö-sevicisi. Fethullahçılardan ala terörist yatağı mı olur!

Yusuf Tekin Bakan Değil Suçludur

Meclis kürsüsünden üstümüze boca edilen küfrü misliyle iade ediyoruz. Bu adamların bakanlığını reddediyoruz. Çocuğuna sahip çıkmak isteyen herkesi bakanın istifası için yükselen sese katılmaya çağırıyoruz. Yusuf Tekin bakan değil, suçludur. Meclis kürsüsünden inip cezasını çekmelidir.

Bakan’ın açıklamasına dair TÜSİAD’dan tarafından yapılan yazılı açıklamaya karşı da tepki gösteren TKP, X hesabından paylaşım yaptı.