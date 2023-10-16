Terk Edilen Maden Sahaları Gerçekten Rehabilite Ediliyor mu?

Sayıştay ‘Ruhsatı hükümden düşen veya terk edilen maden sahalarının çevre ile uyumlu hale getirilmesi adına yapılan rehabilitasyon çalışmalarının icrasında ve takibinde gerekli etkinliğin sağlanamadığı görülmüştür’ uyarısında bulunurken CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a “Doğamızın, suyumuzun, havamızın talan edilmesine daha ne kadar göz yumacaksınız?” diye tepki gösterdi.

Bakanlık Sayıştay’ın Uyarılarına Yıllardık Kulak Tıkıyor

CHP’li Ali Gökçek, Sayıştay tarafından maden sahalarında gerekli rehabilitasyon süreçlerinin göz ardı edildiği uyarısını 2021 ve 2022 raporlarında da belirttiğini hatırlatarak “Sayıştay’ın ısrarlı uyarılarına rağmen Bakanlık bu uyarılara kulak tıkayarak, ruhsatı hükümden düşen maden sahalarını adeta kaderine terk ediyor. Rehabilitasyon faaliyetlerinin finansmanı için hey yıl alınan ruhsat bedellerinin %30’u kağıt üzerinde bu faaliyetler için ayrılıyor görünüyor ancak uzun yıllar süren madencilik faaliyetlerinin ardından tahsil edilen bu miktar rehabilitasyon için asla yeterli değildir. Doğamızın, ormanlarımızın maden arama gerekçesi ile adeta talan edilmesine bir an evvel son verilmeli, terk edilen maden alanlarının da gereği gibi rehabilite edilmesi için sıkı denetimler gerçekleştirilmeli, sorumluluğunu yerine getirmeyen şirketlere ağır cezalar verilerek kamuoyu ile paylaşılmalıdır” dedi.

CHP’li Gökçek, konuya ilişkin verdiği soru önergesinde Bakan Bayraktar’a şu soruları yöneltti:

1 - Rehabilitasyon çalışmalarına başlanması için ilgili alandaki tüm madencilik faaliyetlerinin tamamlanmasının, alanın terk edilmesinin ve böylece ruhsatın hükümden düşmesinin beklendiği maden sahaları hangileridir? Bu sahalarda kısmi rehabilitasyon işlemine başlanması düşünülmekte midir?

2 - Rehabilitasyon faaliyetlerinin finansmanı konusunda son 10 yılda ruhsat bedellerinin %30’u olarak ayrılan tutarın toplamı ne kadardır?

3 – Terk edilen ve rehabilite edilmesi gereken maden sahaları hangileridir? Bu sahaların rehabilitasyon durumları nedir?

4 - Ruhsatı hükümden düşen veya terk edilen maden sahalarının çevre ile uyumlu hale getirilmesi adına yapılan rehabilitasyon çalışmalarının icrasında ve takibinde gerekli etkinliğin sağlanması için ne gibi adımlar atılması düşünülmektedir?