TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in doğduğu mekanda 100 yıl sonra aynı heyecan ve coşkuyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, ilk Meclis'in üyelerini saygıyla ve minnetle yad ettiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21 Aralık 1918'de Meclis-i Mebusan'ı basan İngiliz askerlerinin, vekillerin bir kısmını tutukladığını ve Meclis'i dağıttığını hatırlatarak, baskından ve tutuklamalardan kurtulan milletvekillerinin Anadolu'ya geçmelerinin ardından işgale direnişin temelini oluşturmak üzere Meclis'in çatısı altında yoğun bir faaliyete başladıklarını anlattı.

Meclis-i Mebusan'ın son, TBMM'nin ilk binası olan Birinci Meclis Binası'nda tarihi kararlar alındığını dile getiren Kurtulmuş, silah arkadaşlarıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa'nın, Cumhuriyetin ilk ateşini yaktığını belirtti. Kurtulmuş, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresiyle Türkiye’de Milli Mücadele ateşinin alevlendiğini ve milletin büyük bir varoluş mücadelesine kalkıştığını vurguladı.

"TBMM, milletin bir amaç uğrunda birleştiği evi oldu"

Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de oy birliğiyle "Vatan bölünmez bir bütündür" fikrinin kabul edildiğine işaret eden Kurtulmuş, bu tarih itibarıyla Büyük Millet Meclisi'nin artık işgale direnişin komuta merkezi, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin yaşam kaynağı, milletin tek bir amaç uğrunda birleştiği evi olduğunu ifade etti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemine işaret eden Kurtulmuş, aynı ismi taşıdığı dedesi Binbaşı Gazi Numan Kurtulmuş'un da bu savaşta sağ kalça kemiğinden aldığı kurşun yarasıyla malulen emekli olduğunu ve hayatının geri kalanını aksayarak geçirdiğini anlattı.

Kurtulmuş, büyük medeniyetlerin, büyük milletlerin tarihe bakışlarının birikim, tarihi müktesebat ve devamlılık anlayışı üzerinde olduğunu ifade ederek, "Millet-i ebet müddet tanımıyla yetiştiğimiz devlet felsefesi, tarihimize ve şehadet bilinciyle verilen tüm mücadelelere hürmet etme ahlakını hepimize kazandırmıştır." dedi.

"Gazzeliler ve Filistin halkı, tüm cephelerde Anadolu insanıyla birlikte oldu"

Kurtulmuş, Trablusgarp Savaşı'yla başlayıp aralıksız şekilde Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi'yle devam eden zorlu yıllarda tüm cephelerde şehit olanları rahmetle ve şükranla anmanın tarihi bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Osmanlı Cihan Devleti'ni parçalayabilmek adına birleşen tüm şer güçlerin bugün de Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmekle meşgul olduklarını hepimiz üzülerek izliyoruz. Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen ve soykırıma tabi tutulan Gazzeliler ve Filistin halkı, geçen yüzyılda Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda, tüm cephelerde Anadolu insanıyla birlikte olmuş, dedelerimizle yan yana aynı siperlerde, aynı cephelerde savaşmışlardı. Romanya'da, Galiçya'da, tüm Şark cephelerinde, Irak'ta, Hicaz bölgesinde, Çanakkale'de çarpışan, feda-i can eden Filistinli, Gazzeli şehitlerimiz, dedelerimizle birlikte toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi yatmaktadır. Onların hep birlikte toprağı vatan kılan şehadet şerbetini hamdederek, şükrederek içtiklerini biliyoruz."

Genelkurmay Başkanlığının şehit defterlerinde 554 Filistinlinin isminin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Çanakkale'deki şehitlik abidesinde Gazzeli, Nabluslu, Kudüslü Ahmetlerin, Mehmetlerin yattığını biliyoruz ve onlara şükranlarımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.