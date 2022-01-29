Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, görevden istifa eden Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı.

İstifa eden Gül, Temmuz 2017'den beri Adalet Bakanlığı görevini yürütüyordu. Gül, görevi Bekir Bozdağ'dan devralmıştı.

BAKAN GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

İstifanın ardından Bakan Gül'den ilk açıklama geldi. Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için

şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN DA İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdülhamid Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.