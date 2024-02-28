Şerefhan: CHP'li Belediyeler Spora Yatırım Yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetimler aracılığıyla ülke sporuna katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, CHP’li Belediye Başkan Adaylarının seçimler sonrasında ülke sporunu çağa uygun hale getirecek adımlar atacaklarını açıkladı. Şerefhan, projelerin kısa sürede uygulanacağını belirtti.

Öncelikli hedeflerinin spor yoluyla madde bağımlılığı ile mücadele, sağlıklı bir nesil yetiştirmek, sağlık ekonomisine katkıda bulunmak, çocukları ve gençleri dijital obeziteden uzaklaştırmak olduğunu belirten Şerefhan, kitle sporlarını özendirmek, amatör spor kulüplerinin durumlarını iyileştirmek ve elit sporcu yetiştirmek gibi hedeflerinin olduğuna dikkat çekti.

Şerefhan “Öncelikli hedefimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor yapmalarını özendirecek ve kolaylaştıracağız. Günümüzde aile ortamında ve sosyal yaşantılarında çocuklarımızın ellerinden cep telefonlarının düşmediğini üzülerek görmekteyiz. Bu alışkanlıklarından düzenli olarak spor yaparak uzaklaşabileceklerdir. Belediyelerimizin yapmış olduğu rekreasyon alanlarındaki spor tesislerinden gençlerimizin ücretsiz olarak faydalanmaları sağlanacaktır.” diye konuştu.

Ayrıca, CHP’li Belediyelerin özellikle çocuklarımızın gelişiminde faydası olan yüzme, basketbol, jimnastik, tenis, voleybol gibi branşlarda “Spor Okulları” açacağını belirtti. Şerefhan, “ Yaz ve kış spor okullarında çocuklarımızın gelişimi takip edilecek ve sportif kabiliyetleri arttırılacaktır. Her mahalleye en az bir spor tesisi sloganı ile yola çıkan belediye başkan adaylarımız ülkemizi diğer Avrupa ülkelerindeki spor alt yapısı standartlarına sahip bir duruma getireceklerdir ” diye devam etti.

Amatör spor kulüplerinin fiziksel ve maddi durumlarının hiç iyi olmadığını, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın amatör spor kulüplerine eşit yardımlarda bulunmadığını belirten Şerefhan

“Belediye başkan adaylarımız amatör spor kulüplerinin durumunu çok iyi bilmekte ve problemlerine çözüm üretecek projeler hazırlamakta . Mevcut belediyelerimizin spora ne kadar destek olduğunu tüm spor camiası çok iyi bilmektedir. Spora aktarılan kaynakların arttırılması spor camiası ile birlikte hazırlanacak müşterek projelerle mümkün olmaktadır “ dedi.

Kitle sporlarının önemine de değinen Şerefhan “ CHP olarak kitle sporlarını çok önemsiyoruz. İskandinav ülkelerinde spor yapan nüfusun oranı yüzde ellilerde iken bizim ülkemizde bu oran yüzde üçlerde gezinmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği “Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir.” sözünü kendimize şiar edinmemiz gerekmektedir.” diye konuştu.

CHP’li Belediye başkan adaylarını önem verdiği diğer bir konu başlığının ise engelli çocuklarımızın spor yolu ile evlerinden çıkmalarını ve toplumla kaynaştırılmalarını sağlamak olduğunu belirten ŞEREFHAN, “ Ülkemiz nüfusunun yüzde on’u engelli, çoğu da çocuk ve genç yaştalar. Ailelerinin engelli çocukları için verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Bu arkadaşlarımızın rehabilitasyon süreçlerine en iyi katkıyı spor yoluyla sağlayabiliriz. Bunun için projelerimiz hız kesmeden devam edecektir. Bu çocuklarımızı ve gençlerimizi evlerinden alıp sporla buluşturacağız. Onları da belediyelerimizin açacağı yaz ve kış spor okulu kamplarına dahil edeceğiz, sistemli bir şekilde spor yaptıracağız.” dedi.

Spor yoluyla daha sağlıklı, birbirine daha saygılı, daha başarılı ve dünyada söz sahibi olacak bir nesil yetiştirmeyi kendilerine hedef koyduklarını belirten CHP Spor Kurulu Başkanı Şerefhan, önümüzdeki belediye seçimlerinden CHP’nin başarıyla çıkacağını ve bu projelerin teker teker hayata geçirileceğini bildirdi.