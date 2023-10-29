  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Seda Kaya Ösen: Atamızın emaneti 100 yıllık Cumhuriyetimizi yaşatmalıyız

Seda Kaya Ösen: Atamızın emaneti 100 yıllık Cumhuriyetimizi yaşatmalıyız

Yayınlanma:
Seda Kaya Ösen: Atamızın emaneti 100 yıllık Cumhuriyetimizi yaşatmalıyız
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, yaptığı yazılı açıklama ile Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, yaptığı yazılı açıklama ile Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

Ösen’in açıklaması şöyle:

“Milli mücadelemizin Ulu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Cumhuriyet, demokrasi ve çok seslilik yalnızca bir fikir değil sıkı sıkıya tutunulan bir amaçtı. Bu amaçtan bir an olsun şüphe etmeyen Büyük Atatürk ve yol arkadaşları, 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden çağdaş, laik ve demokratik bir devlet kurmayı başardılar. Halk egemenliğinin üzerinde hiçbir güç, kişi ve kurum tanımayan kahramanlarımız; inançla, umutla, inatla yürüdükleri yolda zafere ulaştılar.

Bugün bize düşen en temel görev, Atamızın emaneti 100 yıllık Cumhuriyetimizi, demokrasi ve adaletten şaşmadan ilelebet yaşatmaktır. Bir asırdır gururla dalgalandırdığımız şanlı bayrağımız, milli egemenliğimizin temsil edildiği Yüce Meclisimiz ve bu vatan aşkına canlarını feda eden kahraman milletimiz sonsuza kadar var olsun.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Kaynak:Haber Kaynağı

Siyaset
2024 Yerel Seçimlerinin İl Anketini Abdulkadir Selvi Açıkladı: Ankette Şaşırtan İstanbul ve Ankara Sonuçları: Kim Önde?
2024 Yerel Seçimlerinin İl Anketini Abdulkadir Selvi Açıkladı: Ankette Şaşırtan İstanbul ve Ankara Sonuçları: Kim Önde?
İmamoğlu: Özgür Özel ile tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım
İmamoğlu: Özgür Özel ile tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım
Özgür Özel: Yeniden muhalefetin derlenmesine, toplanmasına, birleşmesine ihtiyaç var
Özgür Özel: Yeniden muhalefetin derlenmesine, toplanmasına, birleşmesine ihtiyaç var
Akşener, Düzce'de belediye başkan adaylarını tanıttı
Akşener, Düzce'de belediye başkan adaylarını tanıttı
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Çelik'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Çelik'i kabul etti
Sarı: Domates Üreticisi Zarar Ediyor
Sarı: Domates Üreticisi Zarar Ediyor
Meral Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir
Meral Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler’idir
Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü