Seda Kaya Ösen: Atamızın emaneti 100 yıllık Cumhuriyetimizi yaşatmalıyız

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, yaptığı yazılı açıklama ile Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

Ösen’in açıklaması şöyle:

“Milli mücadelemizin Ulu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Cumhuriyet, demokrasi ve çok seslilik yalnızca bir fikir değil sıkı sıkıya tutunulan bir amaçtı. Bu amaçtan bir an olsun şüphe etmeyen Büyük Atatürk ve yol arkadaşları, 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden çağdaş, laik ve demokratik bir devlet kurmayı başardılar. Halk egemenliğinin üzerinde hiçbir güç, kişi ve kurum tanımayan kahramanlarımız; inançla, umutla, inatla yürüdükleri yolda zafere ulaştılar.

Bugün bize düşen en temel görev, Atamızın emaneti 100 yıllık Cumhuriyetimizi, demokrasi ve adaletten şaşmadan ilelebet yaşatmaktır. Bir asırdır gururla dalgalandırdığımız şanlı bayrağımız, milli egemenliğimizin temsil edildiği Yüce Meclisimiz ve bu vatan aşkına canlarını feda eden kahraman milletimiz sonsuza kadar var olsun.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”