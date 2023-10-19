Sarı: Domates Üreticisi Zarar Ediyor

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, domates üreticisin sesi oldu. Balıkesir’in domates üretiminde en büyük paya sahip olan Sındırgılı üreticilerin artan maliyet ve düşen fiyat ile zarar ettiğini dile getiren CHP’li Sarı, “Tarlada, pazarda, manavda, markette göremediğimiz iktidar mensuplarına sesleniyorum: Tarlada olun, üreticinin de tüketicinin de yanında olun” dedi

Hafta sonu Sındırgı’da domates üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu’nda üreticilerin sorunlarını dile getirdi. “Geçen yıl domates fiyatları 4 liraya kadar çıkarken bugünlerde 1,5 liraya kadar düşmüş durumda. Bir yıl içinde sadece mazot 2 kat arttı. Gübre, ilaç, tohum, işçilik derseniz yüzde 100'ü bulan artışlar var ama domatesin fiyatı tarlada yarı yarıya düştü, tüketiciye gelene kadar da 20 kat arttı. Üretici zarar ediyor, buna rağmen tüketici ürünü alamıyor. Ne alan ne satan memnun, halkımız mağdur.

“AKP TARIM POLİTİKALARI BAŞTAN SONA YANLIŞ”

“AKP tarım politikaları baştan sona yanlış, sorun çözmekten uzak. Türkiye tarımı, doğru hedef, uygun araç, yeterli finansman, etkin tarımsal kamu yönetimi ve güçlü kooperatiflerle ayağa kalkabilir. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olamaz. Tarlada, pazarda, manavda, markette göremediğimiz iktidar mensuplarına sesleniyorum: Tarlada olun, üreticinin de tüketicinin de yanında olun.”