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Rızvanoğlu: Plastik Kullanımı Azaltılmalı

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Rızvanoğlu: Plastik Kullanımı Azaltılmalı
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye'nin plastik atık ithalatında rekor kırdığını ve plastik kullanımının azaltılması gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye'nin plastik atık ithalatında rekor kırdığını ve plastik kullanımının azaltılması gerektiğini belirtti. Rızvanoğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başlattığı Kağıtsız Parlamento Projesi'ni desteklediklerini ve aynı azaltım projesinin plastik kullanımı için de yapılmasını temenni ettiklerini söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde Kağıtsız Parlamento Projesi başlattı. Takdir ediyor ve destekliyoruz. Aynı azaltım projesini, plastik kullanımı için de yapmasını temenni ediyoruz." dedi.

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, plastik atıkların Türkiye açısından giderek daha tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin plastik atık üssü haline gelmesini istemediklerini kaydeden Rızvanoğlu, Türkiye'nin atık değil, çöp ithal ettiğini savundu. Eurostat'agöre, Türkiye'nin bu yıl AB'den en fazla plastik atık ithal eden ülke olduğunu belirten Rızvanoğlu, "Türkiye, 2022'de sadece AB'den 319 bin ton plastik atık ithal etmiş. Sayıştay da plastik atıkların ithalatında son yıllarda bir artış trendi var.' demiş. 2018 yılında Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasıyla ülkemizde bir artış yaşanmış. Başkalarının ülkesine sokmadığı çöpün ilk durağı ülkemiz haline gelmiş. Çin'in, AB'nin ülkesine sokmadığı çöpü neden bizim ülkemize sokuyorsunuz?" diye konuştu.

Bir yandan "Sıfır Atık Projesi" hayata geçirilirken, öte yandan Türkiye'nin AB'den plastik atık ithalatında rekor kırdığını dile getiren Rızvanoğlu, "Bu çelişkili durum, siyasi iradenin tutarsızlığını ve gerçek uygulamalar arasındaki farkı da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

DEVA Partili Rızvanoğlu, bu duruma, hammadde ihtiyacı nedeniyle plastik atık ithalatı yapıldığı yönünde gerekçeler sunulduğunu aktararak, Türkiye'nin hammadde olarak neden kendi plastik atığı yerine AB ülkelerininkini kullandığını sordu.

Plastik atık yönetimi bağlamında birçok ülkenin tek kullanımlık plastikleri yasakladığını söyleyen Rızvanoğlu, "Meclis'te dahi aşırı bir plastik kullanımı var. Makamlarda, yemekhanelerde ve restoranlarda aşırı plastik kullanımı sonucu binlerce plastik atık oluşuyor. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde Kağıtsız Parlamento Projesi başlattı. Takdir ediyor ve destekliyoruz. Aynı azaltımprojesini, plastik kullanımı için de yapmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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