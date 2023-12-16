Rızvanoğlu mikroplastik kirliliği hakkında TBMM’ye soru önergesi verdi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre; Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki 9 ilden alınan toprak örneklerinde 1 kilogram toprakta; Akdeniz'de yaklaşık 300, Ege'de 180, Marmara'da ise 160 parça plastik bulunduğunu belirten Rızvanoğlu, “Bu durum, tarım arazilerindeki mikroplastik kirliliğinin varlığını ve ciddiyetini göstermektedir. Daha önce Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden bazı bilim insanları da Çukurova’da örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanlarda hem sera plastiklerinin hem de damlama sulama borularının tek kullanımlık olmasından kaynaklı olarak sadece bu iki kaynaktan dolayı 1 kg toprakta 40’a yakın mikroplastik kalıntısı olduğunu bildirmişlerdir” dedi.

Rızvanoğlu, mikroplastik tehdidine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

‘Halk sağlığı açısından endişe verici bir durum’

“Mikroplastikler, çeşitli kaynaklardan (plastik atıkların parçalanması, sulama, tarım ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik, vs) topraklara karışabilmektedir. Toprakta biriken bu plastik parçacıkları, kök aracılığıyla bitkilere geçerek insanların gıda tüketimi yoluyla plastiklere maruz kalma riskini artırmaktadır. Böylelikle, gıda güvenliği konusunda tehlike oluşmakta ve halk sağlığı açısından endişe verici bir durum ortaya çıkmaktadır.”

‘Tarımsal verimi düşürebilmekte’

“Ayrıca, mikroplastik kirliliği, bitkilerin sağlığını ve büyümesini de olumsuz etkilemektedir. Bitkilerin köklerinde birikerek su ve besin emilimini engellemekte, bu durum da tarımsal verimi düşürebilmektedir. Yukarıda bahsedilen araştırmayı yapan uzmanlar tarafından mikroplastiklerin toprak canlıları üzerindeki etkilerinin uzun vadede tarımsal verimi düşürebileceği de vurgulanmaktadır. Söz konusu nedenlerle, tarım arazilerindeki mikroplastik kirliliğinin kontrol altına alınması ve azaltılması önemlidir.”

Evrim Rızvanoğlu, verdiği soru önergesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu: