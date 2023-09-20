Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde Bomba Açıklamalar: Türkiye'nin Tarihine Kara Bir Leke!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Silivri Cezaevindeki ziyaretini tamamlayarak kritik açıklamalarda bulundu. Özel, "Bundan sonraki süreçte her biriyle özgürlükte buluşmayı umuyorum. Bir kişinin bile içeride tutulduğu her an, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine kara bir leke olarak yazılıyor," dedi.

Özel'in Silivri Cezaevi Ziyareti

Özel, Silivri Cezaevinde, Gezi davasından tutuklu olan Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti. Özel, "Osman Kavala 2280 gündür tutuklu. Anayasa Mahkemesi, AİHM'in kararına rağmen karar vermedi. Arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi; ancak Yargıtay sürecinin uzaması zorlayıcı. Gezi davası için hepimiz adalet bekliyoruz. Bu süreçteki bazı durumları kabullenmek zor," ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ'ın Durumu

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna da değinen Özel, "Merdan Yanardağ'ın yurtseverliğinden şüphe duyan yok. Yanardağ'ın bir ironi olarak sunduğu bir değerlendirmeyi yanlış yorumlayarak içeride tutulması kabul edilemez. 5 Ekim'de duruşması var. Yanardağ'ın her geçen dakikası özgürlükten çalınıyor," dedi.

CHP'nin Dayanışma Vurgusu

Özel, Can Atalay, Gezi davası tutukluları ve Merdan Yanardağ ile yapılan ziyareti değerlendirirken, CHP'nin bu süreçte tavizsiz ve ödünsüz dayanışma içinde olacağını belirtti. Özel, "CHP, davaları yakından takip ediyor. Kim ne derse desin, dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum," diye konuştu.

Genel Başkan Adaylığı ve Destek Sorusu

Özel'e, ziyaret ettiği isimlerin genel başkan adaylığına destek olup olmadığı sorusu yöneltilince, "Cezaevi şartlarına uygun, dostça paylaşımlarımız oldu. Ancak, bu sorunun cevabını kendileri vermelidir," dedi ve en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarını umduğunu ifade etti.