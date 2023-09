Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde Bomba Açıklamalar: Türkiye'nin Tarihine Kara Bir Leke!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Silivri Cezaevindeki ziyaretini tamamlayarak kritik açıklamalarda bulundu. Özel, "Bundan sonraki süreçte her biriyle özgürlükte buluşmayı umuyorum. Bir kişinin bile içeride tutulduğu her an, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine kara bir leke olarak yazılıyor," dedi.