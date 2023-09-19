Özgür Özel'den Meral Akşener'e Cevap: CHP de Şerbet İçmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de Özlale ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Buluşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın İzmir'de önemli bir açıklama yapmak için kente geliyor. Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıklayacak. İşte bu önemli gelişmenin ayrıntıları ve Akşener'in son açıklamaları.

İYİ Parti ve Meral Akşener'in Seçimlerdeki Kararlılığı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlerin yanı sıra 2023 genel seçimlerine de kendi adaylarıyla katılacaklarını açıkladı. Bu kararlılıkla birlikte, Akşener, seçimlerdeki sonuçlardan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu. Akşener'in bu eleştirilerine CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özgür Özel'den Tepki

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Meral Akşener'in "O seçim kazanılsın diye zehir içtim" sözlerine tepki gösterdi ve "CHP de şerbet içmemiştir. 2 partinin birbirine acımasızca vurduğu ortam doğru bir ortam değildir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin Yerel Seçim Stratejisi

İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. İlk adaylarını da İzmir'de açıklayacaklar. Meral Akşener'in İzmir ziyareti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'nin adaylığını duyuracağı bir etkinlikle gerçekleşecek.

Akşener'in 2023 Seçimleri ve Abdullah Gül İddiası

Meral Akşener, 2023 seçimlerine dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Akşener, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun kendisine Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiğini belirtti. Ancak Akşener, bu teklifi kabul etmedi ve "Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinesinden geçirildim" dedi.

İttifaksız Yola Devam Kararı

Akşener, 2023 seçimleri için de önemli bir karar aldı. "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik" diyerek ittifaklarla yol yürümeyeceklerini belirtti. Bu kararın sadece yerel seçimlerle sınırlı olmadığını, 2028 genel seçimlerinde de geçerli olacağını vurguladı.

Meral Akşener'in İzmir ziyareti ve yapacağı açıklamalar, Türk siyasetindeki önemli gelişmelerden biri olarak göze çarpıyor. Akşener'in seçimlerdeki kararlılığı ve partisinin stratejileri, yakın gelecekteki siyasi gelişmeleri etkileyebilir. Öte yandan, Akşener'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme ve Abdullah Gül iddiası da merak konusu olmaya devam ediyor.