Özgür Özel Görevlerini Bıraktı

CHP içinde önemli bir gelişme yaşandı. Genel Başkanlık yarışında ismini sıkça duyduğumuz Özgür Özel, Grup Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti. Bu önemli kararın ardındaki nedenleri ve Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeleri detaylıca açıkladı.

Kurultay Sonrası Strateji Belirlendi

CHP'nin mevcut lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda, grup başkanlığı seçimi konusunda yeni bir yol haritası belirlendi. Özel, kurultayın sona ermesiyle genel başkan seçilememesi durumunda hem genel başkanlık hem de grup başkanlığı görevlerini bir arada yürüteceğini dile getirdi.

Özel'den Makam Aracı Kararı

Bunun yanı sıra, Özgür Özel makam aracını geri bıraktığını duyurdu. Bu kararın arkasında ne gibi bir neden yattığı merak konusu olmuştu.

Özel'in Açıklamalarından Satır Başları

Özgür Özel konuyla ilgili olarak; "Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız baş başa görüşmeler sonucunda birçok konuda mutabakata vardık. Grup başkanlığı görevimi fiilen yürütmeyeceğim. Salı günleri yapılacak olan grup toplantılarına katılmayacağımı belirtmek istiyorum. Eğer kurultay sonucunda genel başkan olarak seçilmezsem, genel başkanlık ve grup başkanlığı görevlerini aynı anda yürüteceğim. Eğer genel başkan seçilirsem, grup başkanlığı için gerekli olan seçimlerin yapılması için harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, "Grup başkanlığı seçimini kurultayın sonrasına ertelemeye karar verdik. Bu süreçte fiili olarak bu görevi yerine getirmeyeceğim. Bana tahsis edilen aracı Meclis garajına bırakacağım ve il ziyaretlerimde bu aracı kullanmayacağım." şeklinde açıklamada bulundu.