Özgür Özel: Bir kez daha İstanbul'u Ekrem Başkanı emanet ediyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen ziyarette ‘anı defterini’ dolduran Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, “İstanbul’u seven herkese bir kez daha Ekrem Başkanı emanet ediyoruz” dedi. Genel Başkan Özel ayrıca, “En büyük güvencem, İstanbul ittifakıdır” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Parti Meclisi kararı ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olarak gösterilen İmamoğlu ile bir araya gelerek yeni dönem mesajı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi anı defterini dolduran CHP Lideri Özel, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ilk ziyaretim. Aynı zamanda değerli Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterişimizin ardından yaptığım ilk ziyaret. Biz 5 yıl önce İstanbul’u ona emanet ettik. Emanete çok iyi baktı. Yeşil, temiz ve dürüst bir kent yönetimi ile hepimizi gururlandırdı. Şimdi İstanbul’u seven herkese bir kez daha Ekrem Başkanı emanet ediyoruz. Yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

“GÖZYAŞLARIMI TUTAMAMIŞTIM”

İBB Başkanı İmamoğlu’nun yeniden adaylığını değerlendiren CHP Lideri Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dün Parti Meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Ekrem Başkanın sırası geldiğinde, müzakereler kesilmeyen alkışlar ile tamamlandı. Biraz önce anı defterine kaydettiğim duygu sadece benim değil bütün Cumhuriyet Halk Partililerin duygusudur. 5 yıl önce bu binaya devir teslim töreni için gelmiştik. Uzun süren bir demokrasi nöbetinden sonra, güçlükle alınan bir mazbatadan sonra, daha o zaman yaşanacağını bilmediğimiz bir hazımsızlıktan hemen önceydi. Ben buranın balkonunda Ekrem Başkanın o kalabalığın içinden bu binaya yaklaşmasını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım. O günden bu güne kendisine verilen her bir oyu ve desteği, duyulan güvenin her zerresini hak eden bir çalışkanlık ve başarı öyküsüyle karşımızda. Biz ona İstanbul’u emanet ettik, o İstanbul’a çok iyi baktı ve İstanbul’a çok iyi geldi. İstanbul’un üzerinde artık yabancılara kupon arsa pazarlamak için helikopter uçmuyor. İstanbul’un her noktası, İstanbullunun hizmetine sunulmak için çalışılan, o gözle bakılan bir belediyecilik anlayışı ile yönetiliyor. Buradan hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm İstanbulluları, İstanbul’da yaşayan herkesin bu kez şöyle bir oy kullanacaklarına inanıyoruz;

Geçen sefer 31 Mart’ta, İstanbul’da israf bitsin, İstanbul’a bir başka el değsin diye ve Beylikdüzündeki bir büyük başarı hikayesi bütün İstanbul’a yansısısın diye bir oy kullandılar. Haziran ayındaki, Fatih’teki bir esnaf, ‘Yıllarca Tayyip Beyin dediklerine oy verdim, bu sefer de Binali Beye oy verdim. Ama bu kez Ekrem oğluma oy vereceğim. Çünkü hak geçti. Ben hak geçmesin diye 40 yıl boyunca pirinç tartarken müşterinin tarafına attığım pirinç belki 4 kamyondur. Ben 4 kamyon pirinç attım, hak geçmesin diye. Ama bu sefer hak geçti’ demişti. 806 binlik fark, o İstanbullunun, vicdanlı İstanbulluların adalet terazisini dengeye getirdikleri için, hakkı teslim ettikleri için kullanılmıştı. Ben şimdi o İstanbul’u, ülkeyi seven o dürüst yüreklerin bir kez daha bir hakkı teslim edeceklerine inanıyorum.”

İMAMOĞLU VE EKİBİ İSTANBUL’A İYİ GELDİ

“Pandemide İstanbul’un dört bir yanında İSKİ çalışıyordu. Bize bir sunum yaptılar ve dediler ki ‘Çok canımızın yandığı günlerdeyiz. Ama sokaklar boş ve bunu İstanbul için bir fırsata çevirmeliyiz. Yıllardır yapılmayan ve bu trafikle çok zorlanacağımız işleri hızla bitiriyoruz. İstanbul’da yağmur yağdığında artık bu viyadüklerin su dolması... Üsküdar Meydanı’nın göle dönmesi bitecek’. Şimdi yağmur yağıyor ve dediğini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve ekibi İstanbul’a iyi gelmiştir. Vicdanlılar, o vicdan terazisinde tartıp, iki seçim arası 806 bin farkı çıkaranlar, yine vicdanlarında bu gördükleri hizmet karşılığında yeniden ödüllendirecekler. Bir 5 yıl daha Ekrem İmamoğlu’nun dünyanın bu en güzel kentine hizmet etmesini isteyecekler. Bu tercihleri İstanbul’a iyi gelecek, Türkiye’ye iyi gelecek. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun, İstanbul’u seven herkesi, İstanbul’u seven bu başkana, ekibe sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz İstanbul’u ona emanet ettik, o çok iyi işler yaptı. Şimdi Ekrem Başkanı İstanbullulara emanet ediyorum.”

“EN BÜYÜK GÜVENCEM İSTANBUL İTTİFAKIDIR”

Gazetecilerin soruları üzerine olası İstanbul ittifakı hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Biz öyle olmaması için çok gayret sarf ettik, üzerimize ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz. Ama İstanbul’un ihtiyacı olan ittifak, adını ittifak koyalım, işbirliği koyalım, parti adları analım, her şeyi söyleyelim. En iyisini bulalım. Şu ismin önüne geçemeyiz. İstanbul’u İstanbul İttifakı kazandı. İstanbul İttifakını İstanbullular kurdular. Gönülleri, yürekleri ve akılları ile kurdular. O ittifakın İstanbul’a ne yaptığını görüyoruz. Burada bir tek şey var. İstanbullulardan elbette Ekrem Başkana sahip çıkacaklarını biliyorum, umuyorum, bekliyorum. Ama Ekrem Başkanın ve ekibinin elini, kolunu bağlayanlar, yapılacak hizmetlere engel olanlar var. İstanbul’un tahsil etmedikleri eski borçları ödettirip, hak ettiği paralara el koyanlar var. Borçlanma yetkisi vermeyip, hizmete engel olmak isteyenler var. Bunun karşılığında İstanbullulardan büyükşehir belediye meclis çoğunluğunu istiyoruz. Bunun yolu İstanbul’un 39 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına, belediye meclis listelerine oy vermektir. Hiçbir oy boşa gitmeyecektir. ‘Burada Cumhuriyet Halk Partisi kazanamaz’ diye kimse düşünmesin. O oyların hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de gelecektir, belediye meclislerinde kullanılan oylar çok önemlidir. Biz bunun başarılacağına inanıyoruz. En büyük güvencem İstanbul İttifakı’dır” dedi.

“MEMNUNİYET ANKETLERİMİZİ YAPTIRIYORUZ”

CHP Lideri Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayının henüz açıklanmamasının hatırlatılması üzerine, “Aydın’ı açıkladığımız gün, Aydın ile aynı ölçek ve statüdeki illeri de açıklamamız gerekir. Anketler sürüyor 8 şehirde. Anketlerin sonuçları gelecek ve sonuçlar geldikten sonra açıklamalar olacak. Dün Aydın’ı açıkladığımızda, açıklamadığımız aynı ölçekteki diğer şehirlerle ilgili sorular gelebilirdi. Sayın Başkanı dün öğlen saatlerinde bizzat aradım, ‘Başkanım herhangi bir sorun görünmüyor. Ama uygun görürseniz, İstanbul ve Ankara’yı ayrı açıklamak istiyoruz. Çünkü bambaşka bir statüleri var. Ayrıca Bursa ve Balıkesir’i, çoktandır beklenen iki adaylıktı, ayrı açıklamak istiyoruz. Sizi de denk statüdeki belediyelerle birlikte açıklamak istiyoruz’ dedim. Başkan da ‘Hiç lafı mı olur? Aramanıza da gerek yoktu. Aksini düşünmem, çok da doğru düşünmüşsünüz’ dedi. Sayın Özlem Çerçioğlu’nun da onayı ile telefon görüşmemizin sonunda bu şekilde açıklama yapmayı doğru bulduk. İzmir için de diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketlerimizi yaptırıyoruz. Ortaya koyduğumuz objektif kriterlere göre adaylaşma süreçleri nasıl olması gerekiyorsa tamamlanacak” diye konuştu.

“MUHARREM İNCE İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

CHP Genel Başkanı Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile olası görüşmesi hakkında ise şunları söyledi:

“Herhangi bir randevu kararlaştırmadık ama bir görüşme ile ilgili Sayın Muharrem İnce, Selanik’e gitmeden önce bana telefon mesajı üzerinden yazışmıştık. Ben de bir kez daha söylüyorum. Memleket Partisi gibi bir partinin ve partimize hizmet etmiş, geçmişte partimizin grup başkanvekilliğini yapmış, genel başkan adayı olmuş, Cumhurbaşkanı adayımız olmuş bir kişinin randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil. Döndükten sonra randevulaşacaktık. Bir takım, yaşadığımız Meclis’teki acı kayıp, cenazeler... Bu haftaki takvim içinde yer almadı. Önümüzdeki günlerde Sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz.”

İMAMOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu, ziyaret hakkında, “Öncelikle bugün sayın Genel Başkanımızı Saraçhane binamızda, İstanbulluların evinde ağırlamaktan çok mutluyum. Hem Genel Başkanımıza, Hem MYK'mıza hem de Parti Meclisimize teşekkür ediyorum. 31 MArt 2024 tarihi itibarıyla birlikte 2019 İstanbul ittifakı'nın daha güçlü bir şekilde bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni projeler üretme kararlılığımızı ortaya koyacağız. Yolumuz açık olsun, hepimize başarılar” dedi.