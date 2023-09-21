Özel'den Adalet Bakanına Açık Çağrı: Mecliste 24 Saat Çalışmaya Hazırım

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi'nde yaptığı ziyaretin sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. "Bizim ne türlü desteğe ihtiyacınız varsa, Meclis'te gün boyu çalışmaya hazırız. Hasta mahkum ve tutuklu meselesi ele alınmalı," diye konuştu.

Gezi: Masumiyetin ve Onurun Sembolü

Özel, "Gezi'nin suç olmadığına, hukuka uygun bir değerlendirme yapılması gerektiğine" dair açıklamalar yaptı. Gezi Parkı eylemlerinde yer alan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden ile gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, "Gezi, Türkiye'nin onurudur" ifadesini kullandı.

Tutukluların İnsan Hakları ve Adalet

Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerine ve adaletsizliğe dikkat çekti. Özel, "Bu insanlar yıllardır burada. Gezi eylemleri nedeniyle, ağaçların kesilmemesini istemeleri nedeniyle buradalar. Bu, büyük bir haksızlık," dedi.

Hasta Tutukluların Durumu: Acil Çözüm Gerek

Özgür Özel, hasta tutukluların yaşadığı zor koşullara da değindi. "Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları Bülent Turan ve Ramazan Can'ın çabaları olumlu oldu. Ancak daha fazlası gerekiyor. Türkiye'de 300 binin üzerinde tutuklu ve mahkum var. Onların da insani şartlarda tedavi olabilmeleri için gerekli adımlar atılmalı," ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları ve İttifaklar Üzerine

Özgür Özel, olası Genel Başkanlığı durumunda ittifaklara dair görüşlerini açıkladı. "Yeni bir dönem başlatmaya, herkesin hakkının korunacağı gerçek bir birlik için çalışacağız," dedi ve Millet İttifakı'nın gücüne güç katmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Adaletin Sağlanması için Ortak Çaba

Özgür Özel, adalet meselesinin çözülmesi için tüm tarafların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. "Hasta tutuklu ve hükümlü problemi çözülmeli, Gezi'nin masumiyeti kabul edilmeli ve adalet reformu için çalışılmalıdır," dedi. Özel, toplumsal vicdanı yaralamadan, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde adaletin sağlanması için çalışacaklarını belirtti.