Özel: Hatay Bundan Sonra Benim Meselem

Özel, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hatay programı öncesi Hatay Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, “Biliyorsunuz kurultaydan önce Hatay’ı ziyaret ettiğimde, 80 ilde yaptığımı Hatay’da yapmayacağımı söylemiştim ve basın önünde siyaset konuşmadım. Özellikle şunu vurgulamıştım: Bundan sonraki ilk ziyaretimi Genel Başkan olduğumda Hatay’a gerçekleştireceğimi söylemiştim. Bundaki sebep, örgütümüzün ve belediye başkanlarımızın üzerinde durdukları nokta şu: Nasıl depremde Hatay’da gecikildiyse, deprem sonrasında yaraların sarılmasında Hatay hep birkaç adım geriden gidiyor. Hatay, gündemden düşürülüyor” dedi.

“RANT PROJELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Özel, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin şu anki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve ‘Benim meselem’ dediği Hatay’ı söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın mesele ettiği bir konunun ülke gündeminden düşmesi mümkün değil. Hatay’ı gündemde tutacağız. Hatay’ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hatay’ın özellikle tüm inançların birlikte yaşayabildiği özelliğinin korunmasına önem vereceğiz. Hatay’da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz. Hatay’ın Atatürk’ün emanetine yakışır şekilde yeniden imar edilmesi ve yeniden ayağa kaldırılması sürecini yakından takip edeceğiz” diye konuştu. Özel, “Hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyoruz. Acılı ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Hatay’ın yaralarının sarılması noktasında ilk günden itibaren üstün gayret gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte buraya geldim. Ayrıca, o acılı günlerde büyük bir travma içindeyken görevinin başından bir saniye ayrılmayan Lütfü Savaş Başkanımızla da birlikteyiz” ifadesini kullandı.