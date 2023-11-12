Özel: Erdoğan'ın Yaptığı Darbe Girişimidir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin olarak, “Gemi azıya aldı, dur durak bilmiyor, anayasa tanımıyor. Bundan sonraki süreçte, bu ülkenin adına demokrasi demezler. Şu anda yapmaya çalıştığı anayasayı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir” dedi. Özel, “Ayağını denk alsın. Onun bu milletin üstüne kapadığı zincirleri teker teker açacağız, kıracağız, kapattığı meydanları özgürleştireceğiz, yasakladığı sokakları özgürleştireceğiz” ifadesini kullandı.

Özel, Dörtyol’da gazetecilerin soruları üzerine, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi. Özel, “Erdoğan, uçakta tamamen saçmalamış. Söylediği sözlerin iler tutar tarafı yok. Anayasa Mahkemesi’nin yetkisini yasa çıkararak sınırlandıramayız. Anayasa değişikliğine lafı getirmeye çalışıyor. Ama, onlarda anayasayı değiştirecek çoğunluk yok, bizde de Erdoğan ile birlikte oturup, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun önünü tıkayan, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğine, ya da Anayasa Mahkemesi’ni zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek bir göz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konuda en ufak bir esnemesi olması mümkün değildir. Aksine çok açık yazmasına rağmen, anayasayı tanımayan, anayasayı çiğneyen zihniyet, hangi anayasa maddesi olursa olsun onunla uyuşamaz, bağdaşamaz. Çünkü anayasalar tek adamların yetkilerini sınırlandırırlar. Başımızdaki tek adam, yetkilerini sınırlayan herkesi düşman ilan ediyor” dedi.

YAPMAYA ÇALIŞTIĞI DARBE GİRİŞİMİDİR

Özel, “Bugün Anayasa Mahkemesi’yle kavga ediyorlar ya, Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinin 7 tanesini Erdoğan atadı, 3’ü de Meclisten çoğunluk oylarıyla seçildi. Yani 15 üyenin 10’unu kendisi atadı, geri kalan 5’ini de partisi atadı. Ahmet Necdet Sezer’den kalan Anayasa Mahkemesi üyesi yok. Onlarla da çatışmaya başladı. Gemi azıya aldı, dur durak bilmiyor, anayasa tanımıyor. Bundan sonraki süreçte, bu ülkenin adına demokrasi demezler. Şu anda yapmaya çalıştığı anayasayı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir. Eğer askerler yapıyorsa askeri darbede, bu da düpedüz sivil darbedir” diye konuştu.

ERDOĞAN, AKLINI BAŞINA ALSIN

Özel, “Devletin tepesinde Cumhurbaşkanının kriz çıkardığı nerede görülmüş. Cumhurbaşkanı kriz çözmek için var. Ama bir partinin genel başkanı olduğu için kriz çözmek yerine kriz çıkarıyor. Yeni krizlerden de kendisine fırsat çıkarmaya çalışıyor. Biz böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Buna Meclis’te direniyoruz, sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanki dikensiz bir gül bahçesinde bu işleri yapacağını düşünmesine kesinlikle ve kesinlikle geçit vermiyoruz. Aklını başına alsın, biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi burada. Diri bir muhalefetle dimdik karşısındayız” ifadesini kullandı

ONUN BU MİLLETİN ÜSTÜNE KAPADIĞI ZİNCİRLERİ TEKER TEKER KIRACAĞIZ

Özel, “Anayasa Mahkemesi’ndeki 130 bin tane başvuru, geçtiğimiz günlere kadar kendisi için övünç mevzusuydu kendisi için. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkını biz getirdik diyordu, şimdi ondan şikayet ediyor. Gezi’ye kadar Taksim’de 1 Mayıs kutlamasını biz yaptık diyordu, şimdi Taksim’de kuş uçurtmuyorlar. 1 Mayıs günü güvercin kondurtmuyorlar Taksim’e değil işçiler. İstiklal Caddesi, 8 Mart’ta kadınlara kapalı, Galatasaray Meydanı, Cumartesi Annelerine kapalı. Bu memleketin adına da demokrasi demeye çalışıyor. Böyle bir aşırı baskı, böyle bir kısıtlama, bundan sonraki süreçte bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ayağını denk alsın. Onun bu milletin üstüne kapadığı zincirleri teker teker açacağız, kıracağız, kapattığı meydanları özgürleştireceğiz, yasakladığı sokakları özgürleştireceğiz” dedi. Özel, “Erdoğan, kendi çıkaramadığı krizi Yargıtay’a çıkarttı. Taşeron kullanıyor. Erdoğan’ın talimatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi devletin tepesinde yargı krizi çıkartmıştır. Darbe girişiminin lideri, çıkan krizin müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.