Özel: Dikkatle Takip Ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayı reddedenler hakkındaki, “Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘toplu iğnem yok onun için takamadım’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor” açıklamasına tepki gösterdi. Genel Başkan Özgür Özel, “Ne fotoğrafı? Niye söylemiyorsun, ‘Atatürk fotoğrafını’ diye de sadece ‘fotoğrafı’ diyorsun. ‘Toplu iğne olmadığı için takmayan’ savunmasını yapmak, avukatlığını yapmak size mi düştü? Yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak ya biz onun aklını başına getireceğiz” dedi.

“DİKKATLE TAKİP EDİYORUM”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da yaşanan ‘Atatürk fotoğrafını takmama’ skandalının ardından yaşananlar hakkında, “10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananları dikkatle takip ediyorum. O gün yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden 3 teğmen ve bu 3 teğmene itiraz eden 4 tane arkadaşının yaşadıkları gündeme gelmişti. Bir soruşturma açıldığını duymuştum ve meseleyi o günden beri yakından takip ediyorum. Öğrendim ki 7’si birden amirleri ile birlikte açığa alınmışlar. Yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e düşmüş” ifadelerini kullandı.

“NİYE TAKMADIKLARINI BİLİYORLAR”

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, konuyla ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Diyor ki ‘Yakalarına takmaları gereken fotoğrafı.’ Ne fotoğrafı? Niye söylemiyorsun, ‘Atatürk fotoğrafını’ diye de sadece ‘fotoğrafı’ diyorsun. ‘Toplu iğne olmadığı için takmayan’ savunmasını yapmak, avukatlığını yapmak size mi düştü? Onlara itiraz eden 4 teğmen, Atatürk’ün ocağında, Atatürk’ün resmini yakasını takmayan tarikatçılara itiraz ediyor. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar. İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4-5 gün önce Yeni Şafak Gazetesi, ‘teğmenler cuntas’ diye haber yaparak, yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri ‘cunta’ diye yaftalayarak, FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı. Tam da sorun burada işte. Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk’ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk’ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Siz ,15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz’da Atatürk’ün resmini savunanlar değil Atatürk’ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk’e husumet duyanlar, Atatürk’ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepimiz apar topar Atatürk fotoğraflarına sarıldınız. İktidar partisi bile hiç asmadığı resmi balkonlarından sallandırmaya başladı. Şimdi Atatürk fotoğrafından rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, yine onları pohpohlamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olduğu kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz.”