Özel: CHP'nin Özgüven Sorunu Var

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin, her yerde herkesle konuşan, hep birlikte çalışan bir örgüte dönüştüğü süreci örgütlemek durumundayız." dedi.

Partisinin Düzce il kongresine katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'de kadro hareketi başlattıklarını söyledi.

Özel, CHP'nin herkesi kucaklayan anlayışla hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, meclis dışında kalanlar da dahil tüm partilere ve sandık başına gitmeyenlere de dokunan siyasetin hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.

Parti yönetiminde genç kadrolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Gencecik kadrolarla, daha çok kadınlar, daha çok gençler ve bakıldığında genç milletvekilleri, genç parti meclis üyeleriyle, parti meclisine ve yönetim kademelerine bakıldığında, örgütün kendini göreceği ve her birinin aktif birer vekil olduğu, MYK'sinin, parti meclisinin, il başkanının, ilçe başkanının, milletvekilinin aktif birer figür olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerde herkesle konuşan, hep birlikte çalışan bir örgüte dönüştüğü süreci örgütlemek durumundayız."

Özel, CHP'nin doğru örgütlenme ve değişimle iktidara yürüyeceğini ifade ederek, "CHP'nin ne para sorunu, ne insan kaynakları sorunu, ne de iktidar olma sorunu var. Özgüven sorunu var, onu da hep beraber aşacağız. Bunun için diyorum ki, ben bir yola çıktım arkadaşlarımla. Yolculuğun nereye gittiği belli ama 'kimle gidiyoruz' dersen yanımıza kim gelirse güç veriyor. Örgüt ayağa kalkarsa parti ayağa kalkar. Demokrasiyi ayağa kaldırın." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından kongre salonundan ayrılan Özel, çıkışta bir vatandaşın, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a haklarının geri verilip verilmeyeceği sorusuna, "Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı. 5 Kasım'da seçilecek Meclis karar verecek. Bana kalsa ben Tanju'yu evimde yatırırım, Tanju bizim kardeşimiz ama Parti Meclisinin vereceği bir karara genel başkanın bir şey söylemesi doğru değil." yanıtını verdi.