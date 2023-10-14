Özel: Amacımız Atatürk'ün Partisini İktidar Yapmak

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, 4 Kasım'da yapılacak Olağan Kurultay ile birlikte "babaevi" saydıkları partinin kapılarını sonuna kadar açacaklarını, huzuru kaçan, düzeni bozulan, şikayeti olan herkesi davet edeceklerini belirtti.

Uşak programı kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde CHP Uşak İl Başkanlığına ait seçim minibüsü üzerinden partililere seslenen Özel, Uşak'ı kendi ili gibi gördüğünü, Uşak'ın da kendisini her zaman bağrına bastığını ifade etti.

Meselelerinin genel başkanlık yarışı ya da CHP'yi yönetme iddiası olmadığını, Atatürk'ün partisini iktidar yapmayı amaçladıklarını kaydeden Özel, partililere, hep birlikte koşmayı, gece gündüz demeden çalışmayı ve terlemeyi vadettiğini aktardı.

Uşak'ta belediyeyi kazanmayı, milletvekili sayısını 3'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Özel, CHP'nin bir "babaevi" olduğunu söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin 100. yılında, 4 Kasım'dan itibaren babaevinin kapılarını sonuna kadar açarak, huzuru kaçan, düzeni bozulan, şikayeti olan herkesi babaevine davet ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında işçisinden çiftçisine, memurundan emeklisine, umutsuz gençlerinden ev hanımına, bu gidişattan rahatsız olan herkese babaevinin kapısı ardına kadar açılacak. Peki, kapısı burada da, tapusu nerede bu babaevinin, kime kayıtlı? Vallahi bakmayın rekabetimize, bakmayın kongremize, bakmayın bize. Babaevinin tapusu ne Özgür Özel'de, ne Kemal Bey'de. Vallahi Ecevit'te de yoktu, İnönü'de de. Babaevi dediğin yerin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

Özel, parti içinde rekabet ve tartışmayı vadetmediğini, kimseyi incitmeden ve üzmeden bir yenilenme, gençleşme hareketi ortaya koymaya gayret ettiklerini de sözlerine ekledi.