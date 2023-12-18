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Özdağ: İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum

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Özdağ: İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Giresun’da basın açıklaması yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Giresun’da basın açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: Birkaç gün önce gazeteciliği şüpheli ama istihbarati ilişkileri güçlü olduğunu bildiğimiz Fuat uğur isimli kişi bir tweet paylaştı. Şöyle söylüyor, “Ümit Özdağ’ın yarın Erzurum’da Şeyh Sait tartışmasını kaşıyarak kışkırtıcılık yapma niyetinde olmadığını ümit etmek istiyorum. Amacını biliyorum. Netenyahu’nun ve oğlunun “Free Kurdistan” paylaşımlarının boşuna olmadığını düşünüyorum.” Biz, bu tweetin bir komplonun bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü başka kaynaklardan gelen bilgilerde birilerinin Zafer Partisi’nin Erzurum ziyareti sırasında bir provokasyona hazırlandığını gösteriyor. Bundan dolayı Erzurum Valisine, Erzurum Emniyet Müdürüne, Erzurum Jandarma Alay Komutanına, Erzurum MİT Bölge Başkanına ve İçişleri Bakanına buradan sesleniyorum; Fuat Uğur’un bu açıklamasının ne anlama geldiği hem kendisine sorulmalı hem de sosyal medyadan Zafer Partisi’ne yönelik ve özellikle Erzurum merkezli yönelik yapılan paylaşımların araştırılması gerekiyor. Biz, Türkiye’nin her yerinde siyasi faaliyetlerimizi yürütme kararlılığı içerisindeyiz. Devlet güvenlik güçlerine düşen görev Zafer Partisi’nin bu siyasi faaliyetlerini yürütmesini sağlayacak huzur ve güven ortamını korumak ve sağlamaktır. Biz, hiçbir provokasyonun içinde yer almayız, almadık, almayacağız. Hiçbir provokasyon girişimi ile de hiçbir tehditle de Türkiye’nin bir yerine gitmekten kimse bizi alıkoyamaz. Zafer Partisi’ne yönelik yapılabilecek herhangi bir provokasyonla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum. Bu provokasyon girişiminin önünün kesilmesini talep ediyorum.

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