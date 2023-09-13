Öğrenciye yemek ve kırtasiye malzemeleri ücretsiz verilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zorunlu eğitim süresince öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ve kırtasiye malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde karşılanması talebiyle Kanun Teklifi verdi.

Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim yükünün önemli ölçüde hafiflemesini sağlayacak olan Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde çak sayıda ailenin çocuklarını okula gönderemeyecek durumda olması da göz önünde bulundurularak teklifin Genel Kurul’da görüşülmesini umut ettiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA AİLE, ÇOCUĞUNUN EĞİTİM MASRAFINI KARŞILAYAMAYACAK DURUMDA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde ekonomik kriz ve hayat pahalılığının giderek arttığı bir süreçte, çok sayıda ailenin, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayacak duruma geldiğini belirtti.

TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi sunan Gürer, dezavantajlı olan ailelerinin zorunlu eğitim sürecinde olan çocuklarının kırtasiye malzemelerinin ücretsiz olarak dağıtılması, öğrencilere ayrıca ücretsiz yemek verilmesini istedi.

KRİZİN ETKİLERİ EĞİTİM ALANINDA DA GÖRÜLÜYOR

Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde, Türkiye’nin büyük bir ekonomik kriz yaşadığını, krizlerin etkilerinin ise sadece genel ekonomik durumu değil, aynı zamanda günlük yaşamın farklı alanlarında da kendini gösterdiğini ifade etti.

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin, eğitim sisteminin önemli bir parçasını oluşturduklarına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gelecekte potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için kaliteli eğitime erişimleri sağlanmalıdır. Ama maalesef ekonomik kriz, gençlerin eğitim ve gelişim dönemlerini olumsuz etkileyen faktörleri beraberinde getirmiştir. Öğrenciler kriz ortamında sağlıklı beslenmeye ulaşmada zorlanma, gerekli kırtasiye ve okul malzemelerini temin etme konusundaki maddi sıkıntı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

KIRTASİYE MALZEMELERİNİN FİYATLARI ÇOK ARTTI

Kriz ortamında ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Enflasyonun artışı, bu sorunun temel nedenlerinden biri olup kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının bu denli yükselmesi de ailelerin maddi yükünü artırmaktadır. Bu durum aynı zamanda ailelerin diğer temel ihtiyaçları ile eğitim masrafları arasında denge kurmasını güçleştirmektedir. Ayrıca bu durum, çocukların sosyal-duygusal durumlarını olumsuz etkileyebilir. Çocuklar, ailelerin ekonomik durumunu fark ettiklerinde, kendilerini güvensiz ve yetersiz hissedebilirler. Bu da onların okuldaki uyum sorunlarına ve davranış bozukluklarına yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİYE ÜRETSİZ YEMEK VERİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eğitim ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, her iki konunun da bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığına değindi.

Gürer, zorunlu eğitim süreci boyunca tüm öğrencilere yemek ve gerekli kırtasiye malzemelerinin ücretsiz olarak sağlanmasının, ailelerin bu zorlu süreçte nefes almalarına yardımcı olacağını, ayrıca gelecek nesillerin gelişim ve eğitim dönemlerini potansiyellerine odaklanarak geçirebilmelerine büyük katkı sağlanacağını kaydetti.

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU VE İLKÖĞRETİM VE EGİTİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 53’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Zorunlu eğitim süresi boyunca öğrencilerin gereksinim duyduğu kırtasiye malzemeleri Bakanlıkça belirlenerek, eğitim -öğretimin başladığı hafta içerisinde ücretsiz olarak dağıtılır. Bu kapsamda yapılacak giderler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.”

MADDE 2- 12.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12-. Eğitim kurumlarında zorunlu eğitim süresi boyunca öğrencilerin gereksinim duyduğu ve sağlıklı gelişimi açısından gerekli gıdalar ücretsiz olarak Bakanlıkça karşılanır. Yarım gün eğitim yapan eğitim kurumlarında sabah vakti eğitime başlayacak olan öğrencilere kahvaltı, öğle vakti eğitime başlayacak olan öğrencilere ise öğle yemeği meccanen verilir. Tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında ise ara öğün ve öğle yemeği öğrencilere meccanen verilir. Verilecek olan beslenmenin içeriği Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından çocukların gereksinimi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir."